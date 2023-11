Der Schauspieler-Streik ist offiziell beendet: Das bedeutet es für Serien wie The Last of Us und One Piece

Die HBO-Serie The Last of Us rund um Ellie und Joel kann weiter gedreht werden: Der Hollywood-Streik ist vorbei.

Ganz Hollywood freut sich wahrscheinlich gerade und auch alle Fans können aufatmen: Nachdem bereits der Streik der Autor*innen beendet wurde, gilt jetzt endlich auch dasselbe für den Streik der Schauspieler*innen.

Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, aber zumindest wurde eine Einigung erzielt und der Streik offiziell für beendet erklärt. Das heißt, dass auch eure Lieblingsserien wie The Last of Us oder One Piece weiter produziert werden können.

Einigung nach 118 Tagen: Zweiter Streik historischen Ausmaßes in Hollywood beendet

Der Streik ist vorbei! Die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA gibt bekannt, dass jetzt nach 118 Tagen Streik eine Einigung erzielt wurde. Unternehmen wie Disney und Netflix haben den Forderungen der Schauspieler*innen offenbar endlich nachgegeben und sich dazu bereit erklärt, faire Löhne zu zahlen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Was wurde erstritten? Eine ganze Menge: Angeblich soll der Deal über eine Millarde US-Dollar schwer sein. Er umfasst unter anderem Kranken- und Rentenversicherungen für Schauspieler*innen, die wohl größte Erhöhung der Mindestlöhne seit 40 Jahren und obendrein wurden Details zum Umgang mit KI sowie die Absicherung von Statisten vereinbart (via: Variety).

Noch nicht alles erledigt: Bisher handelt es sich nur um eine vorläufige Einigung, die am Freitag noch einigen Gremien vorgelegt werden muss. Es ist aber offenbar davon auszugehen, dass die Sache damit vom Tisch ist und der Streik wird heute beendet. Die nächsten Verhandlungen stehen dann wahrscheinlich in drei Jahren an, so lange gilt die Vereinbarung.

Streiks funktionieren: Das Ende der beiden großen Hollywood-Streiks ist nicht nur ein großer Sieg der Arbeiter*innen, sondern auch historisch. Seit den 1960er Jahren wurde nicht mehr in so einem Ausmaß und mit so viel Durchhaltevermögen in der Film- und Fernsehindustrie gestreikt.

Was heißt das für Serien wie The Last of Us, One Piece und Co?

Grünes Licht: Alle Produktionen, die vom Streik beeinflusst worden waren, können jetzt wieder aufgenommen werden. Darunter fallen zum Beispiel auch die zweite Staffel des HBO-Hits The Last of Us oder Staffel 2 der Netflix-Verfilmung von One Piece. Auch die Arbeit am Minecraft-Film und an der fünften Staffel von Stranger Things können jetzt weiter gehen.

Im Rahmen der Streiks war es den Beteiligten auch nicht gestattet, bereits abgedrehte Filme zu bewerben oder Interviews zu geben. Unter anderem deshalb wurde auch der Kinostart von Dune 2 verschoben. Wir können zwar davon ausgehen, dass jetzt wieder alles Fahrt aufnimmt, die vier Monate Pause machen sich aber wahrscheinlich trotzdem bemerkbar bei den Veröffentlichungen.

Wird auch bei Videospielen gestreikt? Es könnte gut sein, aber GTA 6 soll davor geschützt sein. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben die Mitglieder der SAG-AFTRA-Gewerkschaft dafür gestimmt, dass auch im Videospielbereich bald gestreikt werden könnte. Dann würden Voice-Artists und Schauspieler*innen ihre Arbeit niederlegen, um bessere Bedinungen zu erstreiten. Aber ob es soweit kommt, steht noch nicht fest.

