Schöne Spiele 2021 - 9 Highlights für PS4/PS5, Xbox & Nintendo Switch

Videospiele waren schon immer ein sehr visuelles Medium, das vor allem von der Grafik der Spiele lebte. Und auch 2021 werden wieder einige "schöne" Titel erscheinen, die uns grafisch oder stilistisch vom Fleck weg angesprochen haben und auf die wir uns nicht zuletzt deswegen enorm freuen. 9 davon stellen wir euch in dieser Liste vor.

Wichtiger Hinweis: Uns ist natürlich bewusst, dass "schön" eine sehr subjektive Einschätzung ist. Deswegen sei hier ausdrücklich betont, dass es eine persönliche Topliste der GamePro-Redaktion ist - also Spiele, die wir als optisch schön empfinden. Ihr habt andere schöne Spiele, die im Jahr 2021 erscheinen sollen und auf die ihr euch freut? Schreibt sie uns in die Kommentare!

Tunic

Genre: Action

Action Plattform: Xbox One, PC

Xbox One, PC Release: 2021

Darum geht es: In Tunic erwacht ihr als Fuchs in einer fremden Welt, die sich als Heimat einer alten Zivilisation entpuppt. Um diese teilweise zerstörte Welt Welt mit ihren Ruinen und Höhlen zu erkunden, müssen wir sie uns jedoch nach und nach erschließen. Areale, die sonst durch Hindernisse und zu starke Kreaturen versperrte sind, machen wir uns durch neue Waffen und Fähigkeiten zugänglich. Das erinnert stark an die Legend of Zelda-Spiele und funktioniert gameplaytechnisch auch nach diesem Konzept.

Darum ist Tunic schön: Weil es ein knuffiges Charakterdesign mit sehr liebevoll gestalteten Arealen verknüpft, die unter anderem wegen toller Licht- und Schatteneffekte dazu einladen, sie zu erkunden.

Mineko's Night Market

Genre: Adventure

Adventure Plattform: PS4, PC

PS4, PC Release: 2021

Darum geht es: Mineko's Night Market ist eine Mischung aus Adventure und Handelssimulation, in der ihr nicht nur Katzen anbaut - ja, wirklich - sondern auch Gegenstände herstellt und sie auf einem florierenden Nachtmarkt verkauft. Daneben müsst ihr unter anderem auch einen riesigen maskierten Kater jagen, Ressourcen sammeln und euch mit Agenten herumschlagen. Kurzum: Es geht ziemlich kurios zu.

Darum ist Mineko's Night Market schön: Kollegin Ann-Kathrin beschrieb den Grafikstil in ihrer Spielvorstellung als "liebenswert-kauzig". Und das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf, denn bei dem ungewöhnlichen und gleichzeitig auch detailverliebten Optik muss man einfach genauer hinschauen.

The Wild at Heart

Genre: Adventure

Adventure Plattform: Xbox One, PC

Xbox One, PC Release: 2021

Darum geht es: Das schon Ende 2018 angekündigte The Wild at Heart dreht sich um die beiden Kinder Wake und Kirby, die in einer Welt voller magischer Geschöpfe landen und dort das Böse zurückschlagen müssen. Zur Seite stehen den beiden dabei die sogenannten Spritelings, die an Nintendos Pikmin erinnern und die eure Befehle empfangen, um zum Beispiel Loot einzusammeln oder Feinde zu erledigen.

Darum ist The Wild at Heart schön: Das Ziel, den Eskapismus der beiden Kinder im Spiel grafisch eindrucksvoll einzufangen, scheint dem Team von Moonlight Kids zu gelingen, denn die Optik hat einen ganz eigenen Stil, der an Comics erinnert.

Endling

Genre: Action

Action Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Release: 2021

Darum geht es: In Endling schlüpft ihr in die Rolle einer Fuchsmutter, die ihre drei Jungen durch eine gefährliche postapokalyptische Welt führen und dabei zahlreichen Gefahren trotzen muss, denn unter anderem haben es auch die Menschen auf euch abgesehen. Ihr müsst für Nahrung sorgen und müsst im Laufe der Geschichte einige knifflige Entscheidungen treffen.

Darum ist Endling schön: Weil es starke Comic-Vibes versprüht und trotz seines recht reduzierten Stils sofort in das Spiel hineinzieht. Zumindest ist es uns so bei dem ersten kurzen Trailer gegangen, den ihr oben anschauen könnt.

Horizon 2: Forbidden West

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS5, PS4

PS5, PS4 Release: 2021

Darum geht es: Zusammen mit Heldin Aloy geht es in Horizon 2: Forbidden West erneut in ein postapokalyptisches Amerika, durch das gewaltige Maschinenwesen streifen. Viel ist noch nicht zum Spiel bekannt, allerdings soll es im Open World-Spiel eine neue Bedrohung für die Welt geben, in Form einer gefährlichen Seuche, die zudem für gigantische Stürme verantwortlich ist. Neue Maschinen und Einwohnerstämme soll es ebenfalls geben.

Darum ist Horizon 2: Forbidden West schön: Weil auch im zweiten Teil der realistisch anmutende Grafikstil durch die "übernatürlichen" Elemente wie die eindrucksvollen und sehr detaillierten Maschinen dem ersten Anschein nach zu etwas ganz besonderem wird.

Stray

Genre: Action

Action Plattform: PS5, PC

PS5, PC Release: Oktober 2021

Darum geht es: In Stray ist es als streunende Katze eure Aufgabe, aus den neonbeleuchteten Gassen einer Cyberstadt zu entkommen und wieder nach Hause zu finden. Wie das spielerisch ablaufen soll, ist noch nicht bekannt, allerdings sollt ihr laut Beschreibung "auf spielerische Weise mit der Umgebung interagieren" können. Als Kompagnon dient euch dabei eine kleine Flugdrohne, die euch beim Weg durch die Stadt Gesellschaft leistet.

Darum ist Stray schön: Weil schon der erste kurze Trailer durch den Kontrast von düsteren Farbtönen und grellen Neonlichtern, kombiniert mit den realistischen Animationen der Katze Lust auf mehr macht.

Cultist Simulator

Genre: Action

Action Plattform: Switch, PC (schon erschienen)

Switch, PC (schon erschienen) Release: 2021

Darum geht es: Der Cultist Simulator lässt euch euren eigenen Kult in den 1920er Jahren gründen. Um diesen mächtiger werden zu lassen, trefft ihr bestimmte Entscheidungen. Der Clou: Diese Entscheidungen fällt ihr mithilfe von Karten, die auf einem virtuellen Tisch ausgebreitet sind und die die Handlung nach dem Zufallsprinzip ganz unterschiedlich vorantreiben können.

Darum ist Cultist Simulator schön: Opulente Grafik gibt es beim Cultist Simulator nicht, dafür besticht die Optik aber durch Überschaubarkeit, klare und intuitive Farbgebung und Symbolik.

Microsoft Flight Simulator

Genre: Simulation

Simulation Plattform: Xbox Series X/S, PC (schon erschienen)

Xbox Series X/S, PC (schon erschienen) Release: 2021

Darum geht es: Im Microsoft Flight Simulator klemmt ihr euch hinter die Steuerknüppel diverser Flugzeuge und bereist die Welt in der Luft. Dabei sind sämtliche Details der Luftfahrt nachgebildet und berücksichtigt, also zum Beispiel die Flugplanung vor dem Abheben, die unterschiedlichen Instrumente und natürlich die Bedienung der Metallvögel, die durchaus herausfordernd sein kann.

Darum ist der Flight Simulator schön: Weil den Entwickler*innen hier das Kunststück gelungen ist, die komplette Welt (!) realistisch nachzubauen. Von den unterschiedlichen Orten über die realistisch nachgebildeten Cockpits bis hin zu den Wetter- und Lichteffekten dürfte das eine der optisch eindrucksvollsten Simulationen sein, die es je gegeben hat.

Tchia

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Action Adventure

Action Adventure Plattform: PC

PC Release: 2021

Darum geht es: In der Open World-Sandbox von Tchia bereist ihr als gleichnamige Hauptfigur ein tropisches Archipel und könnt dabei dank einer speziellen Fähigkeit, die Kontrolle über jedes Tier oder Objekt übernehmen, auf einer virtuellen Ukulele spielen oder zahlreiche kosmetische Gegenstände für eure Figur oder euer Boot freischalten. Das bislang nur für den PC und Google Stadia angekündigte Spiel soll zudem eine umfangreiche Storyline bieten.

Darum ist der Flight Simulator schön: Weil wir den Reveal-Trailer des Spiels angeschaut haben und sofort gute Laune hatten. Die knackig bunte Inselwelt mit ihren tollen Sonnenuntergängen sowie die liebevoll gestalteten Charaktermodelle mit detaillierter Mimik ziehen sofort ins Spiel rein.

Und jetzt seid ihr dran: Auf welche schönen Spiele freut ihr euch im Jahr 2021? Und was macht für euch überhaupt ein "schönes Spiel" aus?