Genre: Adventure Entwickler: Meowza Games Plattform: Nintendo Switch, PC Release: 2020

Mineko's Night Market ist eine Mischung aus Adventure und Handelssimulation, in der ihr nicht nur Katzen anbaut, sondern auch Gegenstände herstellt und sie auf einem florierenden Nachtmarkt verkauft - wenn ihr nicht gerade damit beschäftigt seid, einen geheimnisvollen Riesenkater zu jagen, Agenten auszuweichen oder euch anderen im Sumoring zu stellen. Wenn das genau die Menge Kauzigkeit ist, die ihr in eurem Leben vermisst, ist dieses Spiel definitiv einen Blick wert.

Was macht Mineko's Night Market so besonders?

Wer nicht schon vom liebenswert-kauzigen Grafikstil des Spiels angezogen wird, den dürfte vielleicht interessieren, dass hinter dem niedlichen Äußeren gleich mehrere Genres miteinander vermischt wurden. Unter anderem ist da der Adventure-Teil des Spiels, in dem wir versuchen, den sagenumwobenen Abe, einen riesigen maskierten Kater, aufzuspüren.

Dafür suchen wir in unserem Heimatdorf nach Hinweisen, doch Achtung: Auch eine Horde gefährlicher Geheimagenten scheint hinter ihm her zu sein. In einer Szene des Trailers ist zu sehen, dass wir uns hinter einem Fels vor ihnen verstecken, nur um dann heimlich still und leise einen Beweis für Abes Existenz einzusacken.

Aber das ist noch nicht alles: Denn dann wäre da ja noch der namensgebende Nachtmarkt, auf dem Mineko selbstgebastelte Dekogegenstände und Schmuck anbietet. Um hier ordentlich Geld zu scheffeln, müssen wir uns zunächst selbst die Hände schmutzig machen, in dem wir Vorlagen für unsere Produkte zurechtschneiden und sie dann mit der Stichsäge aus dem Holz herausschneiden.

Im Markt selbst liegt es dann an unseren Händlerfähigkeiten, ob wir einen guten Preis für unsere Mühen bekommen oder relativ leer ausgehen. Je mehr wir in der Welt entdecken, desto vielseitigere Dinge können wir erschaffen und zu Wucherpreisen verkaufen. Der Nachtmarkt wartet außerdem mit coolen Minigames wie Katzenrennen, Sumoringen oder Oktopusangeln auf.

Und dann wären da noch die Salatkatzen: Wir sehen im Trailer, wie wir in einem scheinbar normalen Beet Katzen anpflanzen, sie ernten und in einer Parade hinter uns herlaufen lassen können. Warum erklärt der Trailer zwar noch nicht, aber ein Spiel, in dem Katzen angebaut und geerntet werden können, klingt ungewöhnlich genug, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen.

Für wen ist Mineko's Night Market interessant?

Wenn ihr eure Insel in Animal Crossing: New Horizons komplett ausgebaut habt und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung seid, solltet ihr mal einen Blick auf Mineko's Night Market werfen. Denn wie in der Lebenssimulation könnt ihr auch hier Ressourcen sammeln, craften, eure Werke verkaufen und mit kauzigen Bewohnern verrückte Dinge erleben. Mit dem Unterschied, dass das Craften hier tatsächlich noch ein bisschen anspruchsvoller ist und ihr beim Handeln nicht komplett von den Launen der Nooks abhängig seid.

Noch mehr drollige Lebenssimulationen

Was gefällt uns, was nicht?

Pro Contra Adventure und Handelssimulation in einem Wie viel Inhalt steckt zwischen den Features? Detailverliebter Grafikstil Salatkatzen

GamePro-Einschätzung