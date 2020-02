Geheimes neues Pokémon gibt Schwert/Schild-Fans gerade Rätsel auf

Pokémon Home hält die Welt in Atem: Eigentlich dient die App dazu, eure alten Pokémon in den Pokédex von Pokémon Schwert und Schild zu übertragen. Aber jetzt wurden in den Tiefen des Codes der Anwendung wohl auch Hinweise auf ein bisher unveröffentlichtes Pokémon entdeckt.

Bisher nur ein Schrei: Der Pokémon-Dataminer mattyoukhana_ hat sich durch die Sound-Dateien von Pokémon Home gewühlt und ist dabei auf einen Schrei gestoßen, der es in sich hat. Er erinnerte ihn offenbar sofort an Rossana, aber klang etwas anders.

Zunächst hielt der Dataminer den Pokémon-Schrei für den Laut, den eine Mega-Evolution von sich geben würde. Aber mittlerweile hält er eine andere Theroie für wahrscheinlicher: Es könnte sich dabei um den Schrei einer bisher unangekündigten Galar-Version von Rossana handeln.

Vorsicht geboten: Wie ihr merkt, handelt es sich hierbei aktuell noch um reine Spekulation und eine Theorie. Der Schrei könnte auch etwas ganz anderes sein und muss auch nicht von Rossana stammen. Ihr solltet euch also nicht zu früh freuen.

Let's start out with some of my findings with Pokémon HOME.



Mysteriously within the app's sound directory, data exists for a Cry similar to Jynx's. In the video, the first Cry played is Jynx's, and the second is unknown.



Sounds like it's the same reverb a Mega Evolution would. pic.twitter.com/0rYZFK6vVR