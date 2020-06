Der Erweiterungspass für Pokémon Schwert & Schild bringt mit seinen zwei DLCs nicht nur neue Inhalte wie Gebiete, Funktionen und Kleidung, sondern lässt auch bekannte Pokémon zurückkehren. Um welche Pokémon es sich in Die Schneelande der Krone (The Crown Tundra) handeln könnte, zeigt eine Liste, die auf Twitter aufgetaucht ist.

Welche Pokémon mit Die Schneelande der Krone zurückkehren, soll laut des Twitter-Users abcboy bereits zu erkennen sein. In einem Tweet verwies er auf den Entwickler Game Freak, der nach einem Update Pokédex-Einträge gelöscht hat, statt sie einfach leer zu lassen. Da es sich bereits beim ersten Pokémon Schwert/Schild-DLC ähnlich verhalten haben soll, müssten demnach die gelöschten Einträge den Pokémon zuzuordnen sein, die ihren Weg zurück ins Spiel finden werden.

Dass dazu auch Pokémon (z.B. Regice) zählen, die bereits im Trailer zum Erweiterungspass gezeigt wurden, stützt die Vermutung zwar, ist aber kein Beweis. Außerdem sei unklar, wie es beispielsweise mit Mewtu aussieht.

This is likely from the same list that went around before The Isle of Armor--basically, GF *deleted* the dex entries for these Pokémon, rather than leaving them blank like the Pokémon that weren't intended to come back (like the Weedle, Pidgey, and Rattata lines)