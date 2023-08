Sea of Stars-Spielzeit: So lange braucht ihr für die Hauptstory und Extras

So lange braucht ihr für das RPG Sea of Stars.

Sea of Stars ist gerade erst frisch erschienen und kommt sowohl bei den Fans als auch der Presse bisher sehr gut an: Mit einer Wertung von inzwischen 89 Punkten bei OpenCritic ist es einen Blick für alle, die klassische RPGs mögen, definitiv wert.

Habt ihr ein Game Pass- oder PS Plus Extra/Premium-Abo, lohnt es sich sogar noch mehr. Hier ist das Spiel nämlich direkt zu Release gelandet und kann ohne Zusatzkosten gespielt werden.

So lange dauern Story und Extras in Sea of Stars

Obwohl sich Sea of Stars an klassischen RPGs der 16-Bit-Ära orientiert, müsst ihr nicht annähernd so viel Zeit wie bei ähnlichen Genre-Vertretern einplanen, ehe ihr den Abspann seht. Für die Story allein fallen die Spielstunden nämlich noch recht überschaubar aus:

So lange dauert die Story von Sea of Stars etwa: rund 30 Stunden

Dieser Wert ergibt sich aus mehreren Reviews zum Spiel. HowLongToBeat gibt aktuell sogar eine Spielzeit von nur 20 Stunden an – allerdings fehlen hier noch genug Stimmen, um einen umfassenden Durchschnittswert abzubilden.

So steht es um Zusatzinhalte: Neben der Story bietet das Spiel aber auch einige Extras. So könnt ihr Collectibles sammeln, Fischen gehen oder das optionale Minispiel Wheels ausprobieren, bei dem ihr in einem Brettspiel gegen andere NPCs antretet. Laut HowLongToBeat könnt ihr hier nochmal rund 6 Stunden für Extra-Inhalte einrechnen.

Wer gerne Trophäen jagt, kommt natürlich auch auf seine Kosten: Insgesamt 43 Trophys gibt es im Spiel zu ergattern.

Wollt ihr wissen, welche Elemente des Spiels gut ankommen und wo es noch Kritikpunkte gibt, haben wir euch hier die Meinungen zusammengefasst:

Seid ihr trotzdem noch unsicher, ob Sea of Stars das Richtige für euch ist, könnt ihr euch im Trailer einen Eindruck verschaffen:

1:38 Sea of Stars - Das Fantasy-RPG kommt jetzt auch auf PS4 und PS5

Darum geht's in Sea of Stars: Das Fantasy-RPG ist ein Prequel zum Action-Plattformer The Messenger, soll aber eine viermal größere Spielwelt bieten. Es erzählt die Geschichte der zwei Kinder der Sonnenwende, die eine besondere Art von Magie nutzen können und damit in der Lage sind, die Monster eines bösen Alchemisten namens Fleshmancer zurückzuschlagen.

Insgesamt gibt es sechs spielbare Charaktere, die jeweils ihre eigenen Hintergrundgeschichten, Motivationen und besonderen Skills mitbringen. Passend zur Retro-Vorlage ist Sea of Stars in Pixel-Optik gehalten und bietet rundenbasierte Kämpfe mit einem Echtzeit-Element.