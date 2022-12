Season solltet ihr euch unbedingt anschauen: Noch kurze Zeit als PS5-Demo und mit Release-Datum

Season: A letter to the future haben wahrscheinlich nur die Wenigsten auf dem Schirm, aber das könnte sich jetzt ändern: Das kleine, aber feine Indie-Spiel sollte eigentlich schon 2022 für die PS5 erscheinen, wurde dann aber auf 2023 verschoben. Jetzt hat es einen überraschend frühen Release-Termin verpasst bekommen und kann obendrein auch noch kostenlos als Demoversion angespielt werden.

Das ist Season: Das PS4-, PS5- und PC-Spiel entführt uns in eine Welt, die dem Untergang geweiht ist. Darum erkunden wir die melancholische Welt mit dem Fahrrad und versuchen, möglichst viel davon festzuhalten. Egal, ob es Töne, Bilder oder Erinnerungen sind.

Wir zeichnen Geräusche auf, fotografieren Menschen oder besondere Orte und halten alles in einer Art Fotoalbum fest. Dabei wirkt Season angenehm entspannt und wirklich schön anzuschauen. Der Titel versprüht einen ganz eigenen Charme.

Seht es euch im neuen Season-Trailer von den Game Awards 2022 an:

1:30 Season: A Letter to the Future - Das melancholische Adventure hat einen Release-Termin

Release-Termin steht endlich: Nachdem Season auf den Game Awards 2020 angekündigt wurde, folgte eine Verschiebung auf 2023. Bei der Verleihung Freitagnacht wurde dann das neue Release-Datum bekannt gegeben und es liegt überraschend in greifbarer Nähe. Wir müssen uns gar nicht mehr so lange gedulden:

Ihr könnt Season jetzt auch schon vorbestellen und im PlayStation Store kostet der Titel nur 29,99 Euro.

Disclaimer: Seasons: A letter to the future wird von Scavengers Studios entwickelt. Laut ehemaligen und gegenwärtig angestellten Mitarbeiter*innen herrsche dort ein toxisches und frauenfeindliches Arbeitsumfeld. Der Creative Director Simon Darveaus wird beschuldigt, dieses unangebrachte Verhalten zu fördern, in dem er beispielsweise Personen erniedrig habe. (via GamesIndustry.biz)