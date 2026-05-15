Mein Survival-Highlight 2026 ist endlich da und toppt meine Erwartungen - dabei ist es noch nicht einmal fertig

Ob sich Annika vor dieser Kreatur lieber in Acht nehmen sollte?

Nach dem Rechtsstreit um einen 250 Millionen-Bonus zwischen dem Publisher Krafton und Entwickler Unknown Worlds war die Sorge groß, dass Subnautica 2 am Ende untergehen und niemals erscheinen könnte.

Umso erfreulicher war es für Subnautica- und Survival-Fans wie mich, dass die Fortsetzung gestern tatsächlich im Early Access gestartet ist – und das sogar sehr erfolgreich. Die Spielerzahlen und Reaktionen sprechen für sich. Auch ich trage meinen Teil dazu bei.

Wieso, weshalb und warum erkläre ich euch gleich, nachdem ihr mir in den Kommentaren verraten habt, was ihr denn so die Tage zockt. Geht ihr vielleicht so wie ich auf Tauchstation? Was spielt ihr am Wochenende?

1:19 Subnautica 2-Trailer enthüllt Release-Zeitraum und Koop-Modus

Autoplay

Liebe ab dem ersten Tauchgang

Spiele im Early Access sind so eine Sache. Der Vorabzugang ermöglicht es, früher reinzuspielen, aber wir müssen eben auch mit weniger Inhalten oder Bugs zurecht kommen. Und da Subnautica 2 eine komplizierte Entwicklungszeit hinter sich hat, war ich zugegeben etwas skeptisch.

Trotzdem saß ich gestern um Punkt 17 Uhr vor meiner Xbox Series X, um sofort ins Spiel zu starten. Ich kenne zwar Teil 1 nicht, aber Below Zero hat mich damals schon richtig gepackt. Entsprechend groß war meine Vorfreude, gemixt mit einer ordentlichen Portion Sorgen und Hoffnung.

Annika Bavendiek Annika ist studierte Biologin, Hobby-Taucherin und kann auch sonst nicht genug vom Meer bekommen. Was könnte da besser sein, als in Subnautica ins kühle Nass zu hüpfen und dort die Unterwasserwelt zu erkunden?

Was ich dann in den ersten Spielstunden serviert bekam, hat mich überzeugt. Ich kenne natürlich längst noch nicht alles vom Spiel, aber es dauerte nicht lange und ich steckte wieder tief im Survival-Crafting-Erkundungs-Sog: Nur noch eben in diese Höhle abtauchen, nur noch eben diese Ressource abbauen, nur noch eben dieses Item craften...

Ich war aber auch dank der (wieder einmal) faszinierenden Unterwasserwelt hin und weg. Die "Alien-Fische" kennenzulernen und zu beobachten, hilft mir nicht nur spielerisch, sondern hat auch etwas zutiefst meditatives an sich. Das habe ich auch nötig, wenn es in den dunklen Tiefen dann doch mal gruseliger zugeht. Was mich da wohl alles erwartet? Aber genau das macht für mich auch den Reiz aus.

Das zockt der Rest der GamePro-Redaktion: Samara – wie könnte es auch anders sein – versenkt weitere unzählige Stunden in Crimson Desert. Im neuen Forza Horizon 6, das seit dem 15. Mai im Early Access verfügbar ist, will sie aber auch durch Japan heizen.

– wie könnte es auch anders sein – versenkt weitere unzählige Stunden in Crimson Desert. Im neuen Forza Horizon 6, das seit dem 15. Mai im Early Access verfügbar ist, will sie aber auch durch Japan heizen. Tobi sitzt auch nach seinem Test von Forza Horizon 6 immer noch im virtuellen Japan fest und will sich noch ein paar Herausforderungen stellen. Außerdem steht für ihn die Erstpartie im Brettspiel Root an, bei dem man als eine von mehreren Tierfraktionen die Vorherrschaft über das Waldland erlangen muss. Mehr zum Thema Forza Horizon 6 im Test: Mehr vom Selben, aber immer noch Spitzenklasse von Tobias Veltin Myki macht in Master Detective Archives: Rain Code dagegen auf Meister-Schnüfflerin. Dabei handelt es sich um ein quirkiges Spiel der Danganronpa-Macher.

macht in Master Detective Archives: Rain Code dagegen auf Meister-Schnüfflerin. Dabei handelt es sich um ein quirkiges Spiel der Danganronpa-Macher. Basti will wiederum in Pinball FX auf den Marvel-Tischen die "digitale ruhige Kugel schieben". Er ist wieder voll in Flipper-Laune, unter anderem da kürzlich ein funktionierender LEGO-Flipper-Tisch geleakt wurde.

will wiederum in Pinball FX auf den Marvel-Tischen die "digitale ruhige Kugel schieben". Er ist wieder voll in Flipper-Laune, unter anderem da kürzlich ein funktionierender LEGO-Flipper-Tisch geleakt wurde. Mary hat wieder mit Metaphor angefangen, da sie es endlich zuende bringen will. Rae hat sie außerdem überredet, mit ihr Destiny 2 zu spielen.

hat wieder mit Metaphor angefangen, da sie es endlich zuende bringen will. Rae hat sie außerdem überredet, mit ihr Destiny 2 zu spielen. Rae will nicht nur mit Mary etwas herumballern, sondern alleine und mit mir in Subnautica 2 auf Tauchstation gehen. Sie braucht mal wieder ein "fiktives Survival-Game, anstatt nur End-Stage-Capitalism-Survival".

Ich bin also erleichtert, denn meine Sorgen waren also allem Anschein nach unbegründet. Manchmal stelle ich mich vielleicht nicht immer super intelligent an, weil ich einfach noch in keinen Guides nachschlagen kann, aber egal, ich lieb's trotzdem – oder gerade deswegen.

Aber das wundert mich auch nicht, denn auch im echten Leben liebe ich das Meer. Ich habe dieses Jahr sogar mit dem Gerätetauchen angefangen. Subnautica 2 könnte also kaum perfekter zu mir passen. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss wieder abtauchen.

Falls ihr Subnautica 2 auch schon etwas gespielt habt: Wie gefällt es euch bisher? Und vergesst natürlich nicht uns zu verraten, welche Spiele ihr am Wochenende sonst noch auf der Liste stehen habt.