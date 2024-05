Senua's Saga: Hellblade 2 - Wie weit bin ich? Alle Story-Kapitel im Überblick

Hier findet ihr alle Kapitel von Senua's Saga: Hellblade 2 im Überblick.

Mit Senua's Saga: Hellblade 2 ist eines der wichtigsten und meisterwarteten Xbox-Exclusives des Jahres 2024 erschienen. Das Action-Adventure von Ninja Theory erzählt die Geschichte der Kelten-Kriegerin Senua weiter, die es dieses Mal nach Island verschlägt, wo sie vielen Gefahren trotzen muss, dabei aber auch Verbündete findet.

Ähnlich wie schon der erste Teil Senua's Sacrifice unterteilt sich die Story-Kampagne von Hellblade 2 in mehrere Kapitel. Diese gehen fließend ineinander über, sodass nicht immer klar ersichtlich ist, an welcher Stelle des Spiels man sich gerade befindet bzw. wie weit in der Story man ist.

Das sind alle Kapitel von Hellblade 2

Hier findet ihr deshalb nachfolgend sämtliche Kapitel von Senua's Saga: Hellblade 2 im Überblick.

Insgesamt gibt es 6 große Kapitel, die dann jeweils noch einmal in mehrere kleinere Abschnitte unterteilt sind.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Reykjanestá

- Landung

- Ufer der Sklaven

- Gekentertes Schiff

- Sklavenhalter gefunden

Freyslaug

- Freyslaug gesichtet

- Eingang zur Siedlung

- Heimkehr

- Draugar-Zeremonie

- Draugar-Schlacht

- Den Fremden treffen

Raudhólar

- Rothügel

- Illtauga

- Auf dem Hügel

- Das verborgene Volk finden

Huldufólk

- Die Höhlen betreten

- Prüfung der Weisheit

- In die Dunkelheit

- Akt der Opferung

- Durchbruch

- Ein erwidertes Geschenk

- Das erste Ritual

Bárdavik

- Zum Meer

- Sjávarrisi

- Eine weitere Frage

- Die Geschichte von Ástridr

- Den Riesen wecken

- Das zweite Ritual

Borgavirki

- In den Wald

- Borgarvirki

- Herz der Dunkelheit

- Die letzte Lüge Praktisch: Wenn ihr in der Kapitelübersicht des Spiels ein Kapitel auswählt, findet ihr eine Übersicht, wieviele der versteckten Collectibles (Lehrensäulen und Gesichter) ihr gefunden habt. Allerdings beziehen sich diese nur auf die gesamten Kapitel, nicht einzelne Abschnitte. Mit dieser Spielzeit könnt ihr in Hellblade 2 rechnen Bei der Spielzeit bleibt Hellblade 2 etwas hinter seinem Vorgänger zurück. Während ihr in Senua's Sacrifice im Schnitt 8 Stunden brauchtet, um den Abspann zu sehen, sind es jetzt weniger. Mit welcher Spielzeit ihr genau rechnen könnt, lest ihr in diesem Artikel:

Hellblade 2 ist seit dem 21. Mai für die Xbox Series-Konsolen und den PC ausschließlich digital erhältlich. Der Titel war zusammen mit der Xbox Series X Ende 2019 angekündigt worden und besticht vor allem mit seiner Inszenierung und der beeindruckenden Unreal Engine 5-Grafik.