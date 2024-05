Senua's Saga: Hellblade 2 Spielzeit: So lange braucht ihr für die Story

Hellblade 2 ist nicht sonderlich lang.

Senua's Saga: Hellblade 2 ist nach langer Entwicklungszeit endlich für Xbox Series-Konsolen und den PC erschienen und erzählt die Geschichte von Keltenkriegerin Senua weiter, die es nach der Unterwelt im ersten Teil nun nach Island verschlägt, wo sie Rache an den Nordmännern üben will, die ihr Heimatdorf ausgelöscht haben.

Schon im Vorfeld hatte sich Entwickler Ninja Theory bemüht, die Erwartungen bezüglich der Spielzeit des Action-Adventures moderat zu halten, die sich nach eigener Aussage "im Bereich des ersten Teils" bewegen soll, der ca. 8 Stunden lang ist. Wir haben Hellblade 2 für unseren Test durchgespielt und haben diese Aussage überprüft.

Spielzeit für Hellblade 2: ca. 6 Stunden

ca. 6 Stunden Spielzeit für 100%: ca. 7-8 Stunden

Ein Orientierungswert, der nicht für alle Spieler*innen gilt

Wir haben für unseren Testdurchgang in Hellblade 2 knappe 6 Stunden gebraucht, also deutlich kürzer als für den ersten Teil. Dabei haben wir hier und da nach Collectibles geschaut und sind ein paarmal gestorben, als Schwierigkeitsgrad wählten wir "Dynamisch". Hektisch durchs Spiel geeilt sind wir dementsprechend nicht.

Natürlich lässt sich aber nicht pauschal sagen, dass wirklich alle Spieler*innen diese 6 Stunden brauchen werden. Je nach eigenem Spieltempo dürften einige etwas länger brauchen, andere dagegen aber auch ein bisschen kürzer. Die 6 Stunden erscheinen uns dennoch als gut geeigneter Orientierungswert.

Um alle Collectibles und damit Achievements (insgesamt 14) zu bekommen, könnt ihr etwa ein bis zwei Stunden draufrechnen, da sich alle in einem Durchgang sammeln lassen.

Wenn ihr übrigens wissen wollt, in welchem Kapitel ihr gerade seid, können wir euch diesen Artikel ans Herz legen:

Ein Umfangsmonster ist Hellblade 2 also sicherlich nicht, hat dafür aber andere Qualitäten. Wenn ihr ein grafisch beeindruckendes Spiel oder kinoreife Inszenierung sucht, seid ihr beim Action-Adventure von Ninja Theory an der richtigen Adresse. Allerdings gibt es auch klare Schwächen, mehr dazu lest ihr im Test.