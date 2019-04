Mit Shadow of the Colossus für die PS4 hat Bluepoint gezeigt, wie ein Remake funktioniert. Die Neuauflage wurde sowohl von Fans als auch Kritikern gelobt. Den Machern ist der Spagat zwischen Alt und Neu also ganz offensichtlich gelungen. Bei ihrem nächsten Projekt wollen sie dasselbe leisten und sogar noch darüber hinaus gehen.

Nächstes Bluepoint-Projekt soll sogar Shadow of the Colossus in den Schatten stellen

Don't call it a Remaster: Im Rahmen der GDC 2019 haben die Macher der Neuauflage von Shadow of the Colossus unter anderem erklärt, dass sie ihr letztes Projekt nicht als Remaster bezeichnen wollten. Aufgrund der Komplexität des Ganzen sei es vielmehr als vollständiges Remake anzusehen.

Shadow of the Colossus im Test

Ein Meisterwerk im zweiten Frühling

Noch größer denken: Schon kurz nach Release des PS4-Remakes hatten die Entwickler erklärt, ihr nächstes Projekt werde nochmal eine ganze Nummer größer als Shadow of the Colossus.

Vor einem guten Jahr hieß es, der Entwickler wolle die Artwork-Produktion, die Engine, den Workflow für die Künstler und das Art Design verbessern, damit das nächste Projekt noch besser laufen könne.

Auf der diesjährigen GDC hat Technical Director Peter Dalton jetzt Folgendes über das nächste Projekt gesagt:

"Shadow of the Colossus bezeichnen wir nicht als Remaster, sondern aufgrund der Komplexität des Projekts als Remake. Unser nächstes Projekt nennen wir eine Neu-Vergegenwärtigung [re-envisioning], weil es weit über das hinaus geht, was wir bei Shadow of the Colossus für möglich gehalten hatten."

Welches Spiel Bluepoint als nächstes PS4-Remake in der Pipeline hat, bleibt vorerst aber noch geheim.

Was denkt ihr: Welcher Klassiker könnte von den Machern des SotC-Remakes als nächstes neu aufgelegt werden?

