Längst vergessener Film über legendäres PS2-Spiel könnte doch noch Realität werden

Das Remake von Shadow of the Colossus erschien im Jahr 2018 für die PS4.

Sony hat kürzlich bekanntgegeben, dass an Verfilmungen von Horizon und Helldivers gearbeitet wird. Ein anderes legendäres PlayStation-Spiel könnte irgendwann ebenfalls verfilmt werden. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits seit langer Zeit.

Um welches Spiel geht es? Um nichts Geringeres als Shadow of the Colossus. Das Spiel von Fumito Ueda erschien im Jahr 2006 für die PlayStation 2, 2011 folgte ein Remaster für die PS3 und 2018 ein Remake für die PS4.

Was viele nicht wissen – oder wie wir schon wieder vergessen hatten: Schon im Jahr 2009 wurde bekannt, dass an einer Verfilmung des Stoffes gearbeitet wird. Das Drehbuch sollte Justin Marks (Street Fighter: The Legend of Chun-Li) schreiben, als Regisseur Josh Trank (Chronicle) fungieren.

2014 wechselte der Regisseurposten zu Andrés Muschietti (Es). Danach wurde es still um das Projekt und der Shadow of the Colossus-Film verschwand in der Versenkung. Jetzt gab es allerdings ein Interview mit Muschietti in einem argentinischen Radiosender, der darin zumindest leise Hoffnungen auf eine Verfilmung macht.

Regisseur will die bestmögliche Umsetzung – und hofft auf großzügiges Studio

Wie der Regisseur nämlich Radio TU gegenüber sagte, sei die Shadow of the Colossus-Umsetzung "keineswegs ein aufgegebenes Projekt". Vielmehr sei der Film seit 10 Jahren in der Entwicklung und nun "würde sich die Möglichkeit eröffnen, ihn zu realisieren" (via eurogamer.net)

Muschietti erwähnte, dass er selbst großer Fan des Spiels sei und deswegen auch die bestmögliche Umsetzung anstreben würde. Allerdings gab er zu bedenken, dass das entsprechende Studio für die Finanzierung zuständig sei und abwägen müsse, "ob es wert ist, dem Regisseur 200 Mio. US-Dollar oder nur 100 Mio. US-Dollar zu geben".

Das klingt bereits alles ziemlich spruchreif, dennoch solltet ihr nicht damit rechnen, dass wir in der näheren Zukunft einen Shadow of the Colossus-Film sehen werden. Denn das endgültige "Go" für etwaige Dreharbeiten steht offenbar noch aus, gut möglich also, dass das Projekt weiter in der Schublade schlummern wird.

Deutlich konkreter sind dagegen die Verfilmungen von Horizon: Zero Dawn und Helldivers. Diese wurde nämlich offiziell angekündigt, wenn auch noch nicht mit einem offiziellen Release-Datum. Alles was ihr dazu wissen müsst, lest ihr in den beiden oben verlinkten Artikeln.

