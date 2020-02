Shadow of the Colossus Spielzeit: So lange dauert das PS Plus-Spiel

Mit Shadow of the Colossus legte Entwickler Bluepoint Anfang 2018 ein legendäres PS2-Spiel komplett neu für die PS4 auf. Neben der spektakulären Optik glänzte das Remake besonders dadurch, dass das Spielgefühl des Originals quasi unangetastet konserviert wurde. Im März 2020 ist das Shadow of the Colossus-Remake für PS4 Teil von PS Plus und wird damit auch viele Spieler erreichen, die den Titel bislang ausgelassen haben oder gar nicht auf dem Schirm hatten.

Und die fragen sich oft: Wie lange ist eigentlich die Spielzeit? Einfach um abschätzen zu können, wie viel Zeit sie für einen neuen PS Plus-Titel einplanen können/müssen.

So lange dauert Shadow of the Colossus für die PS4

Die Antwort für Shadow of the Colossus lautet: Überschaubar lange. Die Spielzeit ist laut der Seite Howlongtobeat natürlich von Open World-Monstern wie The Witcher 3 entfernt, bietet aber vor allem für Completionists (Spieler, die alles erledigen wollen) eine ordentliche Spielzeit.

Story: 6-8 Stunden

6-8 Stunden Story & Zusätze: 9-10 Stunden

9-10 Stunden Komplettabschluss: 20+ Stunden

Bitte beachtet, dass diese Angaben natürlich je nach Spielertyp variieren können und nicht für jeden so zutreffen müssen.

Was gibt es abseits der Story noch zu tun?

Neben dem Erledigen der Bosse könnt ihr in Shadow of the Colossus auch eure Ausdauer und Lebensenergie dauerhaft erhöhen. Dafür müsst ihr in der Spielwelt bestimmte Tiere/Objekte finden

Eidechsen (deren Schwänze die Ausdauer erhöhen)

Fruchtbäume (deren Früchte eure Energie erhöhen)

Auch das Besiegen der Kolosse bringt euch ein entsprechendes Upgrade, um das Spiel aber komplett zu "schaffen", solltet ihr in der Welt nach den oben genannten Dingen Ausschau halten.

Habt ihr Shadow of the Colossus schon gezockt?