Wer das kommende Shadow of the Tomb Raider auf der Xbox One X spielt, kann sich über einige grafische Verbesserungen und Einstellungsmöglichkeiten freuen.

Über welche genau gab der Programming Director von Eidos Montreal, Frédéric Robichaud in einem Microsoft-Blogpost bekannt.

Demnach gibt es auf der Xbox One X zwei unterschiedliche Grafikmodi:

Bei "Hohe Auflösung" läuft das Spiel in 4K-Auflösung und mit konstanten 30 Bildern in der Sekunde. Bei der Einstellung "Hohe Framerate" wird die Bildwiederholungszahl auf 60 pro Sekunde angehoben, die Auflösung beträgt hier 1080p.

So schwer wie ihr wollt

Die Schwierigkeitseinstellungen von Shadow of the Tomb Raider im Überblick

HDR-Support auf der Xbox One X: Daneben profitiert die X-Version auch von vollem HDR-Support, der unter anderem HDR-Texturen ermöglicht.

In einigen Punkten wird die X-Variante dank des Extraspeichers der Konsole der "normalen" Xbox One-Version zudem etwas voraus haben, zum Beispiel bei Schattendetails, Atmsophäre-Effekten oder Texturauflösung.

Laras bestes Abenteuer?

Wir haben Shadow of the Tomb Raider bereits angespielt und sind überzeugt davon, dass das Finale der Trilogie das beste Spiel der gesamten Reihe werden könnte.

Warum, erfahrt ihr in unserer Preview:

Preview: Das beste Spiel der Reihe?

Shadow of the Tomb Raider ist brutal, erbarmungslos und verspricht, verdammt gut zu werden

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September für PS4, Xbox One und PC.