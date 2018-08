Shadow of the Tomb Raider & Metro: Exodus - Kommen anscheinend zum Launch auch für Xbox Game Pass

Der Abo-Service Xbox Game Pass wird auch zukünftig regelmäßig mit hochkarätigen Titeln bestückt. Zu diesen dürften auch Shadow of the Tomb Raider und Metro: Exodus zählen. Beide Spielecover sind nämlich in einer Instagram-Story zu sehen, die der offizielle Xbox-Kanal auf dem Kanal postete.

Womöglich direkt zum Launch auf Game Pass: Wir können nur spekulieren, wann die beiden Titel ins Game Pass-Programm aufgenommen werden, vermutlich aber - wie auch Microsofts First Party-Titel auch - direkt zum Launch der Spiele.

Bei Shadow of the Tomb Raider wäre das der 14. September, wer Metro: Exodus über den Dienst spielen will, muss sich noch bis Februar 2019 gedulden.

Ankündigung möglicherweise auf der Gamescom

Microsoft wird auf der Gamescom eine spezielle Ausgabe des "Inside Xbox"-Videoformates präsentieren, in dem vermutlich einige Ankündigungen gemacht werden. Shadow of the Tomb Raider und Metro: Exodus könnten dann auch als Game Pass-Spiele bestätigt werden.

Mit Xbox Game Pass habt ihr Zugriff auf weit über 100 Xbox One und abwärtskompatible Xbox 360-Titel. Monatlich kommen neue Spiele hinzu, wohingegen andere wieder entfernt werden. Die Mitgliedschaft kostet knapp 10 Euro im Monat. Das sind die Game Pass-Neuzugänge im August.