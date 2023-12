Das offizielle Silent Hill-Logo der E3 1998 hat mich gebrochen

Kennt ihr das ursprüngliche Logo von Silent Hill?

Das erste Silent Hill wurde ursprünglich im August 1999 in Europa für die PS1 veröffentlicht und gilt als einer der denkwürdigsten Ableger des Survival-Horror-Genres. Die düstere Atmosphäre und vielen verstörenden Momente des Klassikers jagen heute immer noch vielen Fans einen kalten Schauer über den Rücken.

Im direkten Kontrast dazu steht das ursprüngliche Logo von Silent Hill, das auf der E3 im Jahr 1998 gezeigt wurde. Denn das sieht eher nach Scooby Doo als nach Survival-Horror aus. Und ich muss zugeben: Ich breche weg vor Lachen.

Ein angeknackstes Holzschild? Das bedeutet Gefahr! Untermalt wird das vom dunkelblauen Hintergrund und den schemenhaften Häusern, die mir direkt ins Gesicht sagen, dass es hier wohl nicht mit rechten Dingen zugeht. Oh ja hier kommt ja richtig Gruselstimmung auf. Spaß beiseite: Einen Design-Award hat das Logo nicht gerade verdient.

Entsprechend witzig fallen auch die Kommentare unter dem Post von X-/Twitter-Mitglied "@iloveklim" aus. Dieses Meme gab mir den Rest:

Aber zum Glück kam ja alles anders. Zum Vergleich: Hier seht ihr den Schriftzug des 1999 veröffentlichten Silent Hill, der es dann schließlich auf das finale PS1-Cover geschafft hat. DAS sieht schon eher nach Survival-Horror aus:

Silent Hill PS1-Packshot.

Wie geht es mit Silent Hill weiter?

In den letzten Jahren gab es viele Gerüchte rund um die Reihe, seit Herbst 2022 wissen wir aber endlich auch offiziell, dass aktuell gleich mehrere neue Serienteile in Arbeit sind. Unter anderem entsteht gerade ein Silent Hill 2-Remake bei Bloober Team (unter anderem bekannt für die Layers of Fear-Reihe), das konsolenexklusiv für PS5 erscheinen soll. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Übrigens, wo wir schon beim Thema sind: Habt ihr gewusst, dass in Silent Hill gar keine Asche vom Himmel fällt? Mehr dazu hier:

Zudem erwartet uns mit Silent Hill Townfall ein weiterer Ableger, der von Annapurna Interactive entwickelt wird. Und mit Silent Hill f ist ein drittes Spiel beim Entwicklerstudio NeoBards in Arbeit, das uns ins Japan der 1960er-Jahre entführt. Bislang gab es dazu allerdings nur vage Teaser. Handfeste Infos zu den Titeln stehen noch aus.

Was ist eure Meinung zum ursprünglichen Silent Hill-Logo von der E3 1998?