Silent Hill: Mehr als 20 Jahre lang glaubten viele Fans, in der Stadt fällt Asche vom Himmel, aber die Antwort ist viel einfacher

Ascheregen in Silent Hill? Nein.

Wir sind uns sicher alle einig: Silent Hill ist ein düsterer, furchteinflößender Ort. Da passt es doch gut, dass es sich bei den kleinen, hellen Punkten, die vom Himmel fallen, um Asche handelt. Oder etwa nicht? Nein, nicht ganz... Hierbei handelt es sich um ein großes Missverständnis, das einer der Entwickler über 20 Jahre nach Release noch mal mit einem Post auf X (ehemals Twitter) aufklären wollte.

Was fällt da in Silent Hill vom Himmel?

Die Antwort ist verblüffend banal und gerade darum haben viele Spieler*innen es wahrscheinlich falsch im Hinterkopf: Was da vom Himmel fällt, ist genau dasselbe wie bei uns im Winter: einfach nur Schnee!

Masahiro Ito teilt in seinem Post zum 1999er-Horrorspiel mit:

Die weißen Punkte am Himmel im Spiel sind keine Asche. "Es schneit".

Darunter ist ein Screenshot aus dem Spiel zu sehen, bei dem es in einer Konversation genau darum geht: "Und es schneit. Zu dieser Jahreszeit." Tja, es geht eben auch mal simpler. Hier spielt vermutlich aber auch noch mit rein, dass sich die Erinnerungen an Film und die unterschiedlichen Spiele aus der Reihe vermischen und für diverse Irrtümer und Verwirrung sorgen können.

Wie steht es eigentlich aktuell um die Reihe?

1:25 Neuer Silent Hill-Trailer zeigt, wie düster die Zukunft der Reihe wird

Nachdem es jahrelang sehr still um die Silent Hill-Reihe war, sind aktuell mehrere Projekte in Arbeit. Am meisten wissen wir bisher über das Silent Hill 2 Remake, über das schon lange vor der Ankündigung viel gemunkelt wurde. Es ist bei Bloober Team konsolenexklusiv für PS5 in Entwicklung.

Daneben gibt es noch mehrere andere neue Ableger, nämlich die Spiele Silent Hill f und Silent Hill Townfall, zu denen wir bisher aber nur sehr vage Teaser bekommen haben. Außerdem erwartet uns mit Silent Hill Ascension eine interaktive Streaming-Serie, bei der Zuschauer*innen Einfluss auf die Handlung haben.

Wie sieht's bei euch aus: War euch die ganze Zeit klar, dass da einfach nur Schneeflocken runter rieseln oder dachtet ihr auch, es handle sich um Asche?