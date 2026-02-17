Silent Hill Townfall war für mich DIE Überraschung bei der State of Play und wird ganz anders als ich bisher dachte

Protagonist Simon Ordell trägt, typisch für Silent Hill-Charaktere, eine schwere psychische Last mit sich herum.

Nachdem Silent Hill: Townfall im Oktober 2022 mit einem kurzen, sehr stimmungsvollen Teaser angekündigt wurde, ist es rund um das neue Horrorspiel still geworden – bis zur letzten Woche. Während der State of Play präsentierte sich Townfall mit einem neuen Trailer, der mich völlig überrascht hat.

Bisher hatte ich nämlich angenommen, dass es sich wahrscheinlich um ein kleines, experimentelles Spin-off handelt, dazu aber gleich mehr. Zunächst mal: Tatsächlich erwartet uns stattdessen ein Survivalhorrorspiel “in voller Länge”. Trotzdem wird der Ableger einiges anders machen, als wir es bisher von der Reihe gewohnt sind.

Samara Summer Bei Gruselfan Samara steht die Silent Hill-Reihe natürlich hoch im Kurs. Das gilt sowohl für die alten Retro-Ableger mit fester Kamera als auch für das Third Person-Remake von Teil 2 und den neuesten Teil Silent Hill f, das sie zuletzt für GamePro getestet hat.



Einen ganz besonderen Platz in ihrem Horrorherz hat außerdem auch PT, der spielbare Teaser für Hideo Kojimas Silent Hills, das aber eingestampft wurde – einer der wenigen Egoperspektiven-Ausflüge der Reihe.



Townfall will Silent Hill-Survivalhorror liefern, aber auch Neues wagen

Silent Hill Townfall wurde in einem Zuge mit Silent Hill f und dem interaktiven Live Streaming-Projekt Silent Hill Ascension angekündigt. Damals konnte man leicht davon ausgehen, dass es sich lediglich bei f um einen “großen” neuen Ableger der Silent Hill-Reihe handelt und Townfall eher ein kleiner Atmo-Happen wird.

Entwicklerstudio Screen Burn ist vor allem bekannt für Stories Untold. In dem unheimlichen Mix aus Text-Adventure und Rätselspiel verbringen wir viel Zeit damit, auf Bildschirme zu starren und mit Retro-Technik zu interagieren.

2:32 Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter

Autoplay

Der neue Trailer zu Townfall und die Ausführungen im anschließenden Entwickler-Showcase haben aber klargemacht, dass dieses Spiel in eine ganz andere Kerbe schlägt. Wir erleben nämlich nicht nur eine mysteriöse Story, in der sich Protagonist Simon Ordell seiner Vergangenheit stellen muss, sondern bestreiten auch Kämpfe und managen knappe Ressourcen. Also: wie wir es von Silent Hill kennen.

Trotzdem wagt Townfall auch Ungewohntes, allen voran den Sprung hin zur Ego-Perspektive, in der wir uns im 2026er-Ableger mit Monstern herumschlagen und durch enge Gassen quetschen. Letztere befinden sich außerdem nicht im guten alten Städtchen Silent Hill oder wie zuletzt in f in Japan, sondern im schottischen Fischerdorf St. Amelia.

Gerade Letzteres finde ich richtig spannend. Die raue Küste ist nicht nur prädestiniert für Spukgeschichten, sondern es gibt dort passenderweise einen eigenen Namen für zähe Nebelschwaden, die vom Meer herüberkriechen, nämlich “Haar”.

Für mich sieht Schottland als neues Setting für Townfall im Trailer schon mal richtig gut aus und Silent Hill f hat mir bewiesen, dass frische Grusel-Settings der Reihe wirklich guttun.

Mehr zum Thema Silent Hill f im Test: Meisterhaft inszenierter Grusel mit einer ganz großen Schwäche von Samara Summer

Bei der für ein Silent Hill doch recht ungewohnten Egoperspektive und gerade den gezeigten Monstern und Kämpfen rührt sich bei mir dagegen noch ein gewisses Maß an Skepsis. Für mich sah das Gekloppe im ersten Moment sehr clunky aus und hat die zuvor wunderbar unheimliche Atmosphäre doch gebrochen.

Trotz dieses Ersteindrucks muss ich aber natürlich erst mal selbst das Pad in die Hand nehmen, um mir eine endgültige Meinung zu bilden. Zumal es auch ein Stealth-System gibt, das es ermöglichen soll, viele blutige Konfrontationen zu umgehen.

Die Monster sahen auf den ersten Blick für Samara noch nicht so beeindruckend aus wie der Rest.

Eine zentrale Rolle spielt außerdem der CRTV, ein tragbarer Mini-Fernseher, mit dem Simon “instabile Signale” auffängt, wie es beschrieben wird. Das Gadget hat schon mal coolen Retro-Charme, passend zum Jahr 1996, in dem Townfall spielt. Wie spaßig der Einsatz wird, muss sich aber ebenfalls noch zeigen.

Alles in allem hat mich die Grusel-Atmosphäre voll in ihren Bann gezogen und ich kann es kaum erwarten, mich in den dicken schottischen “Haar” zu wagen. Ich hoffe wirklich, dass Monster und Kämpfe – oder die pazifistische Alternative – sich gut anfühlen und nicht zum “Haar in der Nebelsuppe” werden.

Wie gefällt euch der Trailer zu Silent Hill: Townfall? Habt ihr euren Schottland-Trip schon geplant oder setzt ihr da eher aus?