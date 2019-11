Was ist das Gute daran, dass aus P.T. nie ein vollständiges Silent Hills entstanden ist? Ganz einfach: Hätten Hideo Kojima, Norman Reedus und der Rest Silent Hills gemacht, wäre Death Stranding so wohl nie auf den Markt gekommen. Trotzdem trauern viele dem hinterher, was Silent Hills hätte werden können. Fest steht: Der spielbare Teaser P.T. war extrem gruselig und das fertige Spiel sollte dem natürlich in nichts nachstehen. Womöglich hätte uns der Horrortitel sogar bis in die echte Welt verfolgt.

Einverständniserklärung? Wie die Funhaus-Produzentin und Journalistin Alanah Pearce via Twitter verrät, habe sie Folgendes gehört: Für Silent Hills hätten wir angeblich eine Art Einverständnis-Erklärung unterzeichnen müssen. Darin hätten wir zugestimmt, dass uns das Spiel in der echten Welt und selbst dann noch terrorisieren darf, wenn wir eigentlich gar nicht mehr spielen.

Wie soll das gehen? Angeblich sei geplant gewesen, dass wir von Charakteren aus dem Spiel zum Beispiel E-Mails erhalten. Oder dass sie uns Nachrichten auf unser Smartphone schicken. Was mich allein schon bei der Vorstellung total fertig macht, aber daraus wird bekanntermaßen nichts mehr werden.

I heard that Silent Hills would require you to sign a waiver before playing because it would somehow interact with your real-world self, like by sending you emails or text messages as characters from the game even when you weren’t actively playing. https://t.co/aWezrmYA7v