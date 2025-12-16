Erster DLC für Hollow Knight Silksong angekündigt: 2026 kommt Sea of Sorrow - und ist kostenlos für alle

Silksong-Fans können sich auf die erste Erweiterung freuen. Sea of Sorrow erscheint 2026 und bringt neue Gebiete, Bosse und mehr!

Kevin Itzinger
16.12.2025 | 09:10 Uhr

Silksong bekommt seinen ersten DLC. Silksong bekommt seinen ersten DLC.

Gut drei Monate nach dem Release von Hollow Knight: Silksong kündigte Team Cherry nun die erste Erweiterung für Hornets Abenteuer an. 2026 verschlägt es uns sehr wahrscheinlich in ein neues Gebiet, das namensgebende Meer der Trauer.

Kostenloser Silksong-DLC kommt 2026

Die Ankündigung erfolgte über einen Blogpost, in dem es aktuell noch nicht sehr viele Infos gibt. Wir wissen, dass die Erweiterung Sea of Sorrow heißt und uns "Über und unter die salzbedeckten Meere" reisen lässt. Auch einen kurzen Teaser-Trailer gibt es zu sehen.

Video starten 0:42 Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC

Uns erwarten neue Gebiete, Bosse, Werkzeuge und mehr. Außerdem erfahren wir, dass der DLC 2026 erscheint und komplett kostenlos ist, wenn wir das Hauptspiel besitzen. Mehr Details hat Team Cherry für den Zeitraum vor dem Release angekündigt.

Vorgänger bekommt ebenfalls Updates

Im selben Blogpost kündigte das Team an, dass es alsbald auch eine Switch 2-Version des Vorgängers Hollow Knight geben soll. Die soll mit hohen Framerates (120 Hz), höherer Auflösung und zusätzlichen Grafikeffekten ausgestattet werden. Wie schon bei Silksong ist das Upgrade für Besitzer*innen der Switch-Version kostenlos.

Aber auch die anderen Plattformen bekommen entsprechende Updates, die nächstes Jahr live gehen sollen. PC-User*innen können sich so etwa über eine neue 21:9-Unterstützung freuen, während Spieler*innen auf PS5 und Xbox Series wahrscheinlich bald mit 120-Hz spielen können. Auf Steam und GOG können wir die Patches sogar schon in einer Beta (über den public-beta branch) testen.

Nicht zuletzt gab Team Cherry noch eine bemerkenswerte Erfolgsmeldung bekannt. Ganze sieben Millionen-Spieler*innen haben das Metroidvania gekauft, dazu gesellten sich noch mehrere Millionen, die über den GamePass gespielt haben.

Habt ihr das Hauptspiel schon abgeschlossen und freut ihr euch auf die Sea of Sorrow-Erweiterung? Was wünscht ihr euch für den DLC? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

