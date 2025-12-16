Läuft gerade Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC
Kevin Itzinger
16.12.2025 | 08:50 Uhr

Hollow Knight Silksong bekommt mit Sea of Sorrow 2026 eine erste Erweiterung. Das kündigte Team Cherry in einem Blogpost an. Zum Inhalt ist bisher noch nichts bekannt, aber wir wissen schon, dass der DLC für alle Besitzer*innen des Hauptspiels kostenlos sein wird. 
