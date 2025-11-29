Sogar mit "brennendem" Reifenberg: LEGO-Fan baut Springfield aus der Simpsons-Serie detailliert nach

Das Modell bietet zahlreiche coole Details. (Bild: BricksandTwins auf YouTube)

Die Stadt Springfield aus den Simpsons bietet zahlreiche bekannte Orte und kann aktuell auch im Battle-Royale-Shooter Fortnite unsicher gemacht werden. Ein LEGO-Baumeister aus Australien hat die Cartoon-Stadt kürzlich in einem richtig coolen Diorama eingefangen.

Springfield komplett aus LEGO

Das Modell wurde Anfang November 2025 auf der Canberra Brick Show in der australischen Hauptstadt ausgestellt und stammt vom LEGO-Fan Bilza Gee. Das Diorama besteht aus verschiedenen Gebäuden aus der Serie, die mit vielen Details umgesetzt wurden.

21:43 Das beste Simpsons-Spiel aller Zeiten!

Autoplay

Zu sehen ist etwa die Grundschule, die Kirche, natürlich das Haus der Simpsons neben dem von Flanders, eine Krusty Burger Filiale, der Kwik-E-Markt, Moe's Taverne und den großen Springfield-Schriftzug auf den Bergen im Hintergrund.

Auf TikTok gibt es einen "Rundlug" durch das komplette Modell:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

In einem YouTube-Short werden hingegen mehr Details gezeigt, die im anderen Video nicht so gut zu sehen sind. Am Rand befindet sich etwa auch ein "brennender" Reifenberg, der voller LEGO-Flammen ist und aus dem tatsächlich Rauch aufsteigt. Cool sind natürlich auch die vielen Minifiguren, die überall verteilt sind.

Das zweite Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Aus den Videos geht leider nicht hervor, wie groß das Diorama genau ist oder aus wie vielen Teilen es besteht. Es dürfte aber wohl knapp zwei Meter breit und mindestens einen Meter tief sein, so wie es aussieht. Die Zahl der Steine dürfte demnach locker sechsstellig ausfallen.

Der Großteil der Gebäude basiert dabei auf eigenen Modellen oder Fan-Builds. Offiziell bei LEGO gibt es aktuell nur das Krusty Burger Set. In der Vergangenheit gab es zudem das Haus der Simpsons und den Kwi-E-Markt sowie verschiedene Minifiguren.

Das Diorama zeigt aber, wie cool solche Simpsons-Sets aussehen könnten. Vielleicht kommen so in Zukunft ja weitere Modelle aus der Cartoon-Serie auf den Markt.

Wie gefällt euch das Simpsons-Modell? Welches LEGO-Set zur Serie würdet ihr euch am meisten wünschen?