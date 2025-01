Sims 4 schenkt euch über 70 kostenlose Items zum Geburtstag und hält ein paar Überraschungen parat

Die Sims hat Geburtstag und ihr kriegt ziemlich viele Geschenke.

Am 4. Februar 2025 wird die Sims-Reihe stolze 25 Jahre alt. EA und Entwickler Maxis haben deswegen einige Geschenke, Events und Überraschungen vorbereitet, die euch in den nächsten Wochen erwarten. Darunter ist auch ein kostenloses Update für Die Sims 4, das jede Menge neue Items mitbringt.

Der entsprechende Patch soll am Jubiläumstag erscheinen und über 70 Gegenstände für alle Sims 4-Fans mitbringen. Darunter sind Möbel, aber auch neue Optionen für den Charaktereditor wie Frisuren und mehr Anpassungsmöglichkeiten für Babys.

Schaut euch hier den zugehörigen Behind the Sims-Stream an:

7:02 Die Sims wird 25 Jahre alt und EA verrät im Video, welche Geschenke es für euch gibt

Diese kostenlosen Items kommen bald dazu

Für ein paar der kommenden Gratis-Items gibt es bereits offizielle Bilder von EA, die im offiziellen Sims-Blog veröffentlicht wurden. Hier könnt ihr einen Blick auf die neuen Inhalte für den Create-A-Sim-Editor werfen. Mehr Beispiele seht ihr im Video oben.

Für eure Häuser wurden auch schon ein paar Möbel enthüllt. Ihr bekommt beispielsweise einen Piratenschiff-Spielplatz für Kinder und Junggebliebene, neue Türen, neue Fenster und neue Holzdesigns für eure Küche.

Neue Events und eine kleine Roadmap

Neben den Gegenständen startet am 4. Februar außerdem das Event "Blast From The Past". Darin könnt ihr über vier Wochen hinweg Items freischalten, die an das erste Sims aus dem Jahr 2000 angelehnt sind.

Am 4. Februar startet auch ein Event mit Retro-Items.

Diese Ankündigungen gab es noch dazu

Die Sims: FreePlay bekommt ebenfalls ein Event mit Retro-Items

MySims: Cozy Bundle erscheint am 18. März für den PC

Das Hauptmenü von Die Sims 4 ist ab sofort komplett überarbeitet

Einige Townie-Häuser sind ab sofort überarbeitet

Am 16. Januar erscheinen drei neue Creator Kits: Secret Sanctuary, Casanova Cave und Comfy Gamer

Große Ankündigung steht bevor: Zu guter Letzt hat EA in der Roadmap eine noch unbekannte Neuerung angedeutet. Am 25. Februar soll etwas passieren. Was genau, wissen wir nicht. Womöglich wird eine neue Erweiterung enthüllt oder wir erfahren endlich mehr konkrete Informationen zu Project Rene.

Was denkt ihr: Seid ihr zufrieden mit dem Sims-Geburtstag oder hättet ihr euch andere Ankündigungen gewünscht?