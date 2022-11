Die Sims 5: Frühe Testversion wurde jetzt schon gecrackt

Die Sims 5 bleibt uns wohl noch eine ganze Weile vorenthalten, aber einen frühen Playtest gab es jetzt schon. In dessen Rahmen konnte der Sims 4-Nachfolger bereits von einigen wenigen Spieler*innen ausprobiert werden. Einige haben die Gelegenheit allerdings auch direkt genutzt, um diese frühe, aber bereits spielbare Version zu kopieren und weiter zu verbreiten – was natürlich weder so gedacht noch erlaubt, aber offenbar sehr einfach war.

Die Sims 5 ist noch lange nicht fertig, wurde aber schon gecrackt

Darum geht's: Der erste offizielle Playtest für Die Sims 5 ging letzte Woche am 25. Oktober los. Laut einem Bericht des bekannten Insiders Tom Henderson wurde dieser Anlass direkt von einigen Hackern genutzt, um die Testfassung zu knacken.

Wie hat das funktioniert? Offenbar ist es den Hackern gelungen, die sogenannten Access-Tokens selbst zu generieren. Diese Tokens braucht man, um Zugriff auf die Testversion von Die Sims 5 zu bekommen und werden normalerweise offiziell von EA verteilt.

In diesem Fall konnte mit Hilfe der selbstgemachten Tokens einfach ohne EAs Zustimmung gespielt werden. Anscheinend wird dann auch keine Internetverbindung mit den offiziellen Servern benötigt. In dem Bericht auf Insider Gaming schreibt Tom Henderson, die Hacker hätten Gameplay gezeigt, in dem sie auf Peer-to-Peer-Servern spielen.

Offenbar sehr einfach: Angeblich soll es wohl besonders leicht gefallen sein, die mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen dieser Testversion zu umgehen. Die Sims 5 oder zumindest die frühe, noch in der Entwicklung befindliche Fassung soll unverschlüsselt gewesen sein und auf der Unreal Engine als Grafik-Grundgerüst laufen.

Ob die Hacker ihre gecrackte Testversion von Die Sims 5 auch veröffentlichen, bleibt allerdings etwas unklar. Aktuell scheint sie jedenfalls nicht verstärkt im Umlauf und dementsprechend nicht an die Öffentlichkeit gelangt zu sein. Das bisherige Feedback der Playtester sei bereits positiv gewesen.

Mehr zu Die Sims 5:

Wann kommt Die Sims 5? Wahrscheinlich erst in ein paar Jahren. Einen genauen, festen Release-Termin gibt es noch nicht. Der Zeitraum wurde noch nicht einmal auf ein Jahr eingegrenzt und einen offiziellen Titel hat Project Rene auch noch nicht. Vor 2024 solltet ihr also nicht mit einer Veröffentlichung rechnen.

Hättet ihr gedacht, dass sogar so eine frühe Testversion gecrackt werden würde?