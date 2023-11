Skyrim-Drache schnappt sich Mammut und lässt es auf den Boden pflatschen: 'In all den Jahren hab ich das nie gesehen'

Die Zufalls-Events in der Open World lassen immer wieder unsere Kinnlade runterklappen.

Es ist der Entdeckungs-Faktor, der Skyrim schon immer zu was Besonderem gemacht hat. Schließlich weiß eigentlich jeder, was mit dem Skyrim-Gefühl gemeint ist. Und das sorgt eben dafür, dass viele Fans 12 Jahre nach Release immer noch "gigantische" Überraschungen erleben. Gigantisch in diesem Fall nicht, weil die Interaktion so wichtig wäre, sondern eher augrund der monströsen Akteure - und glaubt uns, das Ganze sieht absolut albern aus.

Skyrim-Fan entdeckt seltene Interaktion mit gigantischen Bestien

Redditor Carg72 zeigt eine seltene Szene mit dem Kommentar:

In all meinen Jahren, in denen ich dieses Spiel gezockt habe, habe ich noch nie gesehen, dass das passiert. Hat mich völlig umgehauen.

Darunter ist ein Clip der witzigen Szene zu sehen. Ein gigantischer Drache fliegt vorbei und greift sich mal schnell ein Mammut, um... nun ja... womöglich einfach, um Montags-Aggressionen an ihm auszulassen? Schließlich stellt er nicht weiter mit ihm an, außer den Urzeit-Giganten aus der Luft fallen zu lassen.

Dieser pflatscht dann einfach wie ein Spielzeug auf den Boden. Verschafft euch hier selbst ein Bild davon:

Unter dem Post freuen sich weitere Fans über den witzigen Look: "Die starren Körper fallender Mammuts werden immer lustig sein, bei Glitches oder wenn sie von Drachen getötet werden. Das Ding sieht in der Luft aus, als wäre es aus massivem Fels gemacht." Eine andere Person versucht sich in das Viech hineinzuversetzen: "Oh je, sieht aus, als würde ich fallen. Na ja, da kann man nichts machen."

Carg72 ist nicht der einzige Fan, der von dieser Beobachtung völlig überrascht wird. Ein anderes Community-Mitglied macht seiner Begeisterung im Kommentar Luft: "WAAAAAAS???!!!! WOAH!!! Junge, du hast mich völlig umgehauen! (Na ja, der Drache eigentlich, du weißt schon, was ich meine, lol.)" Und noch eine weitere Person schließt sich ungläubig an: "Ich musste es noch mal anschauen, konnte meinen Augen nicht trauen."

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr schon mal Mammuts durch die Luft segeln sehen und wie gefällt euch der Clip?