Skull + Bones: Alle Schiffe mit ihren Vor- und Nachteilen und wie ihr sie bekommt

Schiff ist nicht gleich Schiff. Die Unterschiede spielen in Skull & Bones eine wichtige Rolle.

In Skull and Bones können wir aktuell zehn verschiedene Schiffe herstellen und mit ihnen über den indischen Ozean schippern. Wir listen euch alle Schiffe mit ihren Vor- und Nachteilen auf und verraten euch, wie ihr an sie rankommt.

Hinweis: Die Liste basiert auf den Stand der Open Beta. Sollten in der Release-Version weitere Schiffe spielbar sein, werden wir diese hier zeitnah ergänzen.

Mini-Schiffe

Dau – "Exeters Frohsinn"

Die Dau bekommen wir automatisch zu Beginn.

Die Dau ist das einzige Schiff, von dem aus ihr mithilfe eures Speers Tiere jagen könnt, ohne dass dabei die Häute zerstört werden. Der kleine Einmaster kann nicht mit Kanonen oder anderen Waffen ausgerüstet werden und ist somit für Seekämpfe ungeeignet.

Wie komme ich an das Schiff? Die Dau ist euer Startboot. Ihr bekommt es automatisch nach eurem Schiffbruch.

Kleine Schiffe

Bedar – "Rammschiff"

Die Bedar ist ein kleines, wendiges Rammschiff.

Es hält nicht viel Schaden aus, eignet sich aber dennoch, um anderen kleineren Schiffe zu rammen und dadurch "Überflutungsschaden" zuzufügen. Die größte Stärke liegt aber in der Agilität, selbst in den engeren Flusstälern in Afrika, sodass ihr angreifenden Türmen oder Einheiten auf beengtem Raum gut entkommen könnt.

Wie komme ich an das Schiff? Es wird automatisch freigeschaltet, wenn ihr für den Schiffsbauer in Sainte-Anne die erste Quest "Handwerkszeug" absolviert.

Kutter – "Eskorte"

Perfekt für Eskortierungsmisssionen: der Kutter.

Der Kutter eignet sich hervorragend für Eskorte- und Begleitmissionen. Er ist eines der schnellsten Schiffe und kann am Rande des Schlachtgetümmels verbündete Schiffe unterstützen, indem er sie in einem gewissen Radius repariert.

Wie komme ich an das Schiff? Beim Schmied in Sainte-Anne gibt es die Blaupause, nachdem die Quest "Dressed to Kill" abgeschlossen wurde.

Segelleichter, Barge, DPS, Lastkahn – "Brandstifter"

Burn, Baby burn! Mit dem Segelleichter stürzt ihr andere ins Flammenchaos.

Diese Schiffsklasse ist Herrin der Flammen, denn sie ist darauf spezialisiert, Ziele in Brand zu stecken und somit verheerenden Schaden und Chaos anzurichten. Durch "Flächenbrand" überträgt sich das Feuer auch auf feindliche Einheiten in der Nähe. Dieses Schiff hat unter den kleinen Schiffstypen die größte Waffenausstattung, lässt sich aber schlecht manövrieren.

Wie komme ich an das Schiff? Voraussetzung ist Ruhmstufe "Bukanier". Dann könnt ihr den Bauplan beim Kaa Mangroven Außenposten an der Küste von Afrika für 4.950 Silbermünzen erwerben.

Slup, Sloop, Schaluppe – "Sprenger"

Die Slup ist ein kleines, aber feines Sprengschiff.

Die Slup ist der Sprengmeister unter den Skull and Bones-Schiffen. Mit der richtigen Bewaffnung könnt ihr hiermit Ketten- und Massenexplosionen hervorrufen. Dieses Schiff zeigt seine Stärken in Gefechten mit mehreren feindlichen Schiffen sowie Belagerungskriegen, bei denen Festungen und andere Gebäude zerstört werden sollen. Es besitzt zusammen mit dem Segelleichter am meisten Waffen an Bord.

Wie komme ich an das Schiff? Schließt die Hauptquest "Das Teufelsgambit" von Scurlock ab.

Hulk

Dieses kleine Schiff kann enormen Schaden einstecken und ist damit eine Art Tank. Selbst Feuer kann dem Hulk nur wenig anhaben. Dafür ist es aber mit wenigen Kanonen ausgestattet und zudem noch sehr langsam. Eine Flucht auf offener See ist damit kaum möglich. Allerdings kann es verbündeten Schiffen Zeit verschaffen, um Nachzuladen oder Reparatur-Cooldowns zu kompensieren.

Wie komme ich an das Schiff? Die Blaupause wird zum Kauf angeboten, sobald ihr den Rang Rover Roverin erreicht haben. Ihr bekommt sie für 1.980 Silberstücke vom Verkäufer am Sacred Tree Außenposten in der Region der Roten Inseln.

Mittelgroße Schiffe

Nicht alle Schiffe, die uns in Skull and Bones begegnen, können wir selbst besitzen.

Padewakang

Dies ist das erste mittelgroße Schiff, das ihr euch mit der nötigen Blaupause bauen könnt. Es hat einen Bonus auf Waffenschaden sowie Schaden an Bauwerken und ist somit eine gute Wahl für Angriffe auf Befestigungsanlagen.

Wie komme ich an das Schiff? Wenn ihr mindestens die Ruhmstufe 6 Brigant erreicht habt, könnt ihr im Gebiet Ostindiens an der Südküste der Halbinsel Harimau in Telok Penjarahs die Blaupause für 5.280 Silberstücke kaufen.

Brigantine, Medium DPS

Mit der Brigatine können wunderbar andere Schiffe gerammt werden, um Überflutungsschaden anzurichten. Sie bietet eine ordentliche Menge an Waffen und ist ziemlich flott unterwegs. Außerdem besitzt sie eine erhöhte Frachtkapazität. Der große Frachtraum in Kombination mit der Geschwindigkeit machen sie zu einem guten Transportschiff, das es aber auch mit dem einen oder anderen Feind aufnehmen kann.

Wie komme ich an das Schiff? Eine Ruhmstufe von Halsabschneider oder mehr ist Voraussetzung, um die Baupläne für 15.840 Silbermünzen beim korrupten Dutch Merchant Compagnie-Offizier im zerstörten Leuchtturm der Ostindischen Inseln kaufen zu können.

Größer ist nicht immer besser. In engen Flussmündungen können kleinere Schiffe von Vorteil sein.

Sambuk

Sambuk ist im Grunde die größere Variante des Segelleichters. Es hat am meisten Waffen.

Wie komme ich an das Schiff? Der Rang Halsabschneider ist nötig, um diese Blaupause bei Yanita Nara in der Kneipe von Sainte-Anne zu kaufen. [Diese Information ist derzeit noch unbestätigt.]

Snow, Schnau

Die Schnau bietet sehr gute Verteidigungswerte und kann am meisten Schaden einstecken. Dafür ist dieses mittelgroße Schiff sehr langsam. Im Prinzip handelt es sich um die effektivere, stärkere Version des Hulks. Auch hiermit ist eine Flucht nur schwer realisierbar.

Wie komme ich an das Schiff? Benötigt wird die Ruhmstufe Korsar oder mehr. Derzeit ist noch unklar, wo die Baupläne gekauft werden können. Wir tragen dies nach, sobald wir mehr wissen.

Barque, Bark

Dieser Schiffstyp wurde bisher nur angekündigt. Sobald wir mehr wissen, ergänzen wir die Informationen.

