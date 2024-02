Skull & Bones-Preload und Early Access-Release - Ab dieser Uhrzeit könnt ihr in See stechen

So steht es um die Releasezeiten von Skull and Bones.

Mit Skull and Bones fährt Ubisofts Piraten-Spiel diese Woche endlich in den Release-Hafen ein. Wer sich einen Vorabzugang gesichert hat, darf sogar schon drei Tage früher loslegen. So oder so bietet sich ein Preload an, wenn ihr keine Zeit mit dem Download verlieren wollt.

Wir verraten euch hier daher die genauen Zeiten, wann ihr den Preload anschmeißen könnt und wann es für wen auf dem indischen Ozean mit der Freibeuterei losgeht.

Preload für Skull & Bones ist bereits verfügbar

Unabhängig vom Early Access könnt ihr das Spiel noch vor dem Start herunterladen, um Zeit zu sparen.

Die Preload-Startzeiten:

PS5 & Xbox Series X/S: 11. Februar (Sonntag) um "12 am CET" oder auch 00:00 Uhr/Mitternacht deutscher Zeit

11. Februar (Sonntag) um "12 am CET" oder auch 00:00 Uhr/Mitternacht deutscher Zeit PC: 12. Februar (Montag) um "11 am CET" oder auch 11:00 Uhr deutscher Zeit

Hier die gesamte Übersicht, die Ubisoft über Social Media geteilt hat:

Vorabzugang lässt euch Skull & Bones früher spielen

Wann kommt Skull and Bones raus? Der Release ist gestaffelt. Alle Spieler*innen mit einem Vorabzugang können schon drei Tage vor dem eigentlichen Launch losspielen. Hier sind die genauen Zeiten für Europa:

Early Access: 13. Februar (Dienstag) um "12 am CET" oder auch 00:00 Uhr/Mitternacht deutscher Zeit

13. Februar (Dienstag) um "12 am CET" oder auch 00:00 Uhr/Mitternacht deutscher Zeit Finaler Release: 16. Februar (Freitag) um "12 am CET" oder auch 00:00 Uhr/Mitternacht deutscher Zeit

Die drei Tage Early Access erhalten alle, die die teurere Skull & Bones Premium Edition besitzen oder über den Abo-Dienst Ubisoft+ spielen. Der Vorabzugang ist nicht für Vorbesteller*innen der Standard Edition verfügbar.

Was uns nach dem Launch erwartet, verrät auch schon eine Roadmap. Hier der passende Trailer dazu:

5:08 Skull & Bones erscheint nicht nur, jetzt ist sogar die Roadmap bekannt

Fortschritt aus der Open Beta kann übertragen werden

Wer vom 8. bis 11. Februar die Open Beta von Skull & Bones gespielt hat, kann sich freuen: Ihr könnt euren Fortschritt in das finale Spiel übertragen. Der hält sich durch die Einschränkungen bis Ruhmstufe 6 zwar in Grenzen, stellt aber dennoch einen kleinen Vorsprung dar. Wichtig ist dabei jedoch, dass ihr die Open Beta und das finale Spiel mit dem selben Ubisoft-Account spielt, da der Fortschritt darüber abgeglichen wird.