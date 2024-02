Skull + Bones Map: Interaktive Karte zeigt euch Außenposten, Festungen und mehr

Skull & Bones setzt auf eine Open World. Diese interaktive Karte hilft euch, euch zurecht zu finden.

Wie auch schon Assassin's Creed 4: Black Flag, das geistige Vorbild für die Seeschlachten, setzt auch Skull & Bones auf eine reichlich nasse, offene Welt. Statt in der Karibik schippern wir aber über einen fiktiven indischen Ozean, der von Landmassen durchdrungen ist.

Auf den Inseln finden wir nicht nur Ressourcen, die wir für den Ausbau unserer Schiffe brauchen, dort gibt es auch Festungen und Außenposten, die wir überfallen und erkunden können. Wo ihr all das und mehr in der Welt von Skull & Bones findet, zeigt euch die interaktive Map unserer Kolleg*innen von GamePressure.

Durch die interaktive Map könnt ihr hinein- und herauszoomen, sowie die Markierungen filtern und einzeln anwählen, um weitere Informationen wie zusätzliche Links zu erhalten oder benötigte Ruhmstufen einzusehen.

Die interaktive Map zeigt euch unter anderem:

Festungen

Siedlungen

Außenposten

Türme

Gießereien

Weber

Holzlager

Fundorte für Weiße Haie, Schriffwracks oder einzelne Ressourcen wie Jute zeigt die interaktive Maß dagegen (noch) nicht an. Im Spiel bekommt ihr diese Angaben aber auf der Karte angezeigt, wenn ihr weit genug hineinzoomt.

Sucht ihr nach weiter Unterstützung? Dann schaut in unsere anderen hilfreichen Artikel rein. Dort erfahrt ihr etwa, wie der Abbau von Ressourcen funktioniert und welches Schiff wofür gut geeignet ist:

Segelt ihr digital schon fleißig über den Indischen Ozean und wünscht euch mehr? Dann schaut euch diesen Trailer an, der bereits neue kommende Inhalte für Skull and Bones verrät:

5:08 Skull & Bones erscheint nicht nur, jetzt ist sogar die Roadmap bekannt

Skull and Bones ist Ubisofts Piraten-Spiel mit einer Shared World, ihr seid also nicht alleine auf offener See unterwegs. Ihr erstellt euch euren eigenen Kapitän oder eure eigene Kapitänin, baut eure Schiffe aus und geht damit auf Beutejagd. Der Fokus des Spiels liegt auf den Seeschlachten.

Seit dem 16. Februar 2024 ist Skull & Bones für PC, Xbox Series X/S und PS5 erhältlich. Wer sich noch unsicher ist, kann den Titel acht Stunden lang austesten und den Fortschritt daraus nach dem Kauf übertragen.