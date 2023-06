Skull & Bones taucht wieder auf, aber nicht so, wie wir gehofft hätten

Skull & Bones zeigte sich auf der Ubisoft Forward.

Skull & Bones wurde mittlerweile schon etliche Male verschoben, zuletzt im Januar 2023. Und just in dem Moment, als vermutlich nicht mehr vielen mit dem Spiel gerechnet hat, ist es im Rahmen der Ubisoft Forward wieder aufgetaucht. In einem – sagen wir mal – ungewöhnlichen Rahmen.

Closed Beta im August

Denn statt eines neuen und möglicherweise finalen Release-Datums präsentierte Ubisoft eine Gruppe, die auf der Bühnen einen Shanty zum besten gab. Im Hintergrund liefen Spielszenen und Impressionen aus dem Spiel.

Trotzdem gibt es einen neuen Fixpunkt im Skull & Bones-Kalender. Denn vom 25. bis zum 28. August wird es eine geschlossene Beta zum Spiel geben, in dem weitere Impressionen zum Spiel gesammelt werden können.

Der Release von Skull & Bones ist für PS5, Xbox Series X/S und PC geplant. Erstmals wurde der Titel im Jahr 2017 angekündigt, damals noch für die letzte Konsolengeneration mit PS4 und Xbox One. Der letzte avisierte Erscheinungstermin war am 9. März 2023 – bis sich Ubisoft Anfang des Jahres entschied, den Titel zum insgesamt sechsten Mal zu verschieben.