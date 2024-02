60 Stunden, kostenlos und 'die größte Skyrim-Hauptquest' - Neue Mod klingt fast zu schön um wahr zu sein

Lang lebe Skyrim! Die Fan-Mod Lordbound wird sicher dazu beitragen.

Auch gut 13 Jahre nach Release hält sich The Elder Scrolls V: Skyrim hartnäckig. Dass dem Rollenspiel nach all der Zeit nicht die Puste ausgeht, hat es vor allem der Community und ihren Modifikationen zu verdanken.

Während wir uns mit kleinen, einzelnen Mods unser Spielerlebnis mehr oder weniger frei zusammenbasteln können, gibt es auch ganze "Fan-DLCs", die das Spiel gehörig umkrempeln oder um einen riesigen Teil erweitern. Dazu zählt auch die Lordbound-Mod, eine "gewaltige, storyorientierte Erweiterung", die uns bald einen ganzen Haufen neuer Gründe geben will, Skyrim wieder anzuschmeißen.

Ein paar harte Fakten zu Lordbound:

Wann erscheint die Mod? noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Kostet die Mod etwas? Nein, ihr müsst jedoch das ursprüngliche Skyrim auf dem PC besitzen (nicht die Special Edition, die Portierung dafür soll später folgen).

Nein, ihr müsst jedoch das ursprüngliche Skyrim auf dem PC besitzen (nicht die Special Edition, die Portierung dafür soll später folgen). Plattformen: PC (eine Xbox-Umsetzung ist denkbar, eine für PlayStation wurde ausgeschlossen)

Neue Skyrim-Mod liefert mit neuen Gebieten und Quests über 60 Stunden Spielzeit

Skyrim: Lordbound befindet sich aktiv in Entwicklung. Auf dem zugehörigen Discord-Server veröffentlicht das Team immer wieder Updates zum Status, aber das FAQ verrät schon einiges zur Erweiterung:

über 60 Stunden Spielzeit

neue 3 Quadratkilometer große Region namens Druadach-Tal (grob 1/9 von Himmelsrand)

über 40 neue Quests (u.a. Fraktions-Quests, nicht lineare Quest)

über 50 Dungeons

vertonte NPCs

eigenständiger Soundtrack

neue Waffen und Rüstungen

knifflige Entscheidungen

Auf YouTube hat das Team auch schon Trailer hochgeladen, wie diesen Dungeon-Showcase:

Worum geht's in Lordbound? Nach 200 Jahren ist das Druadach-Tal nicht länger von der restlichen Welt isoliert. Der Häuptling der Orks will jedoch seine Festung nicht an die kaiserliche Legion übergeben und verweigert ihnen damit auch die Kontrolle über eine wichtige Handelsroute. In Mitten dieses Konflikts begleiten wir auch Lord Haelan, der die Vergangenheit seiner Familie auf den Grund gehen will.

Mit dieser Geschichte will Lordbound uns die "größte Hauptquest, die wir je in Skyrim erlebt haben" liefern, die zugleich auch "Lore-freundlich" sein soll. Charaktere, Orte und mehr sollen sich also gut in das Hauptspiel einfügen.

Lordbound ist nicht das erste Großprojekt dieser Art. Bereits die Total Conversions 'Enderal' und anderen "Fan-DLCs" wie 'Skyblivion' haben bzw. werden uns noch weiterhin mit neuen Inhalten nach Himmelrand und in andere Regionen locken.

Was haltet ihr vom sehr ambitionierten Lordbound? Habt ihr bereits eine ähnliche Fan-Mod gespielt und/oder Interesse daran? Lasst uns eure Gedanken gerne in den Kommentaren dar.