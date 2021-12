Skyrim: Die Pferde machten so viel 'Mist', dass sie fast aus dem Spiel gestrichen wurden

The Elder Scrolls 5: Skyrim litt während der Entwicklung an einem handfesten Pferdeproblem. In einer neuen Dokumentation auf YouTube erfahren wir, dass das Team die bockigen Rösser zunächst einfach nicht in den Griff bekommen wollte. Am Ende hätten die Entwickler*innen den Sattel fast an den Nagel gehängt und Pferde einfach komplett aus dem Spiel gestrichen – Drachen waren für sie sowieso wichtiger. Mehr zu dem wilden Ritt erfahrt ihr hier.

Pferde waren zu schnell für Skyrim

Darum geht es: Jonah Lobe, Character Artist bei Skyrim, hat auf YouTube eine rund einstündige Doku veröffentlicht, die er als "Wiedervereinigung und Retrospektive" bezeichnet. Lobe spricht in diesem Video mit seinem ehemaligen Team, das einige interessante neue Details auf Lager hat. So verrät Lianna Cruz, verantwortlich für Animationen, dass das Team Mühe hatte, seine Pferde zu zähmen.

Hier könnt ihr euch die gesamte Dokumentation ansehen:

Cruz berichtet an einer Stelle:

Ich erinnere mich, dass es mit dem Pferd für eine Weile nicht funktionierte. Wir hatten so viel Ärger damit, als wir versucht haben, auf dem Pferd zu reiten.

Eines der großen Probleme war wohl, dass die übermütigen Rösser einfach zu schnell für die Spielwelt unterwegs waren. Diese kam mit dem Laden nicht mehr mit. Der Ärger ging wohl so weit, dass das Team fast "abgesattelt" hätte. Cruz erzählt von einem Krisen-Meeting und zitiert Creative Director Todd Howard mit folgenden Worten:

Wir streichen die Pferde, wenn es sein muss. Denn am wichtigsten sind die Drachen, die Erkundung und so spielen zu können, wie man will.

Cruz stellt fest, dass Howard genau wusste, worauf es ankam und zeigt sich zufrieden, dass diese Entscheidung auf hoher Ebene getroffen wurde. Letztendlich konnten die Reittiere aber doch noch rechtzeitig gezähmt werden und landeten nicht im virtuellen Fleischwolf der geschnittenen Inhalte. Mehr Spaß hatte Cruz allerdings bei der Arbeit mit einer anderen Tierart, nämlich Hunden, was aber, wie die Entwicklerin zugibt, auch daran liegen könne, dass sie ein "Hundemensch" ist.

