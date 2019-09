Smash Bros. Ultimate: Gut möglich, dass noch 10 DLC-Kämpfer kommen

In der Nintendo Direct von gestern Nacht gab es gleich mehrere große Bekanntmachungen zu Super Smash Bros. Ultimate. Neben der Hauptattraktion, dem plötzlichen Release von Banjo-Kazooie als dritten DLC-Kämpfer, wurde auch die Arbeit an Terry Bogard bestätigt, der den vierten DLC-Platz belegen wird.

Smash Bros. Ultimate - Kommt ein zweiter Fighters Pass?

Aber wer jetzt gedacht hat, dass damit nur noch ein einziger DLC-Kämpfer auf uns wartet, wurde freudig überrascht. Denn Nintendo hat bestätigt, dass über die Inhalte des Fighters Pass hinaus weitere Charaktere für den Switch-Prügler geplant sind.

Aber wie viele genau?

Es ist nicht klar, ob damit ein zweiter Fighters Pass gemeint ist, der abermals fünf neue DLC-Kämpfer hinzufügen wird, allerdings wird in der Mehrzahl gesprochen. Und da könnte ein alter Datamining-Leak interessant werden, bei dem insgesamt 16 leere Slots im Code von Super Smash Bros. Ultimate gefunden wurden.

Nach dem Relase von Piranha Plant wurde einer dieser Plätze an die Super Mario-Pflanze vergeben - bleiben also noch 15 Slots. Das könnte also bedeuten, dass Nintendo insgesamt 15 DLC-Kämpfer anpeilt und nach einem zweiten auch noch ein dritter Fighters Pass angekündigt wird.

Was meint ihr, wie viele Kämpfer wird Director Masahiro Sakurai noch hinzufügen wollen?