Smash Bros. Ultimate - Nächster DLC-Charakter womöglich angeteast

Wer den Fighters Pass für Super Smash Bros. Ultimate besitzt, kann mit insgesamt sechs DLC-Kämpfern in den virtuellen Ring steigen. Vier an der Zahl sind bereits bekannt, zwei stehen logischerweise noch aus. Einige Fans des Prüglers glauben nun, dass der nächste Zusatz-Charakter jetzt womöglich angeteast wurde (via Comicbook).

Ist diese Figur eine weitere DLC-Kämpferin für Smash?

Im Rahmen der Anime Expo 2019 veröffentlichte WayForward die Opening-Sequenz des kommenden Platformers/Metroidvanias Shantae 5.

In einer Szene des Intros schaut die gleichnamige Heldin aus dem Fenster. Laut einigen Fans handelt es sich dabei aber nicht etwa um ein gewöhnliches Fenster. Sie glauben, darin etwas mehr zu sehen, nämlich das Super Smash Bros.-Logo.

Das kann reiner Zufall sein, oder eben ein Teaser für den nächsten DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate. Bedenkt aber, dass es sich hierbei nur um reine Spekulation handelt. Die zwei noch fehlenden DLC-Kämpfer hat Nintendo noch nicht enthüllt.

Zum Vergleich: Das ist das Logo von Smash Bros. Ultimate:

Welche DLC-Kämpfer für Smash sind offiziell bekannt?

Vier Bonus-Charaktere hat Nintendo bereits offiziell angekündigt: