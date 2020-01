Smash Bros. Ultimate: Der 5. DLC-Kämpfer ist schon wieder aus Fire Emblem

Nachdem Sakurai und sein Team lange still um den letzten DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate war, ist jetzt endlich bekannt, wer es sein wird. Doch damit hat wahrscheinlich kaum einer gerechnet.

Byleth betritt den Kampf-Ring

Anders als bei den anderen DLC-Charakteren, handelt es sich bei Byleth um einen Charakter aus dem Fire Emblem-Universum und damit direkt einem Nintendo-Franchise.

Wer ist Byleth? Dabei handelt es sich um den Hauptcharakter aus Fire Emblem: Three Houses. Er kann anders als die meisten Fire Emblem-Kämpfer nicht nur mit einem Schwert sondern auch einer Axt, einem Bogen sowie einer Lanze angreifen. Wie bei anderen Charakteren des Franchises könnt ihr das Geschlecht auch in Smash selbst auswählen.

Wie kämpft Byleth? Da er gleich vier Waffen hat, spielt er sich anders, als die typischen Schwertkämpfer. Je nachdem in welche Richtung man den Stick bewegt, wird eine andere Waffe verwendet. Durch Angriffe nach oben nutzt ihr das Schwert, zur Seite die Lanze und nach unten die Axt. Neutrale Angriffe hingegen werden mit dem Bogen ausgeführt.

Wann erscheint Byleth? Der DLC erscheint am 29. Januar und wird einzeln 5,99 Euro kosten. Er ist Teil des Fighters Pass, der 24,99 Euro kostet und neben Byleth noch Joker, Held, Banjo-Kazooie und Terry Bogard beinhaltet.

Neue Stage und Musik: Wie bei jedem DLC-Kämpfer bekommt auch Byleth eine eigene Stage. Auf dem Kloster Garreg Mach geht es in der beweglichen Stage vom Marktplatz, zum großen Saal und dann über die Brücke letztlich in den Dom. Die Bereiche sind unterschiedlich groß und beheimaten verschiedene Charaktere der verschiedenen Häuser aus Fire Emblem: Three Houses.

Bei der Musik gibt es auch wieder Zuwachs: Insgesamt sind es Stücke wovon zwei einen neuen Remix bekommen. Da die Songs aus der Fire Emblem-Reihe sind, können sie auch auf allen anderen Stages des Franchises verwendet werden.