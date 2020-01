Smash Bros. Ultimate: Der nächste Fighters Pass beinhaltet 6 Kämpfer

Gerade erst wurde mit Byleth der letzte DLC-Kämpfer für den ersten Fighters Pass für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt, da gibt es schon erste Infos zum nächsten Fighters Pass.

6 anstatt 5 Kämpfer

Die wohl größte Nachricht ist, dass der Fighters Pass Vol. 2 ein Kämpfer-Paket mehr beinhalten wird als noch der Vorgänger. Aus diesem Grund erhöht sich auch der Preis von 24,99 Euro auf 29,99 Euro. Ob die Einzelpreise der Pakete auch erhöht werden wurde noch nicht bekannt gegeben.

Bonus für Käufer des Passes: Der zweite Fighters Pass wird ab dem 29. Januar zum Kauf bereitstehen und beinhaltet als Bonus ein Mii-Kostüm. Dabei handelt es sich um die Antike Rüstung aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Diese ist speziell für den Mii-Schwertkämpfer und kann von keinem anderen Kämpfer verwendet werden. Das Kostüm ist zudem exklusiv Besitzern des Fighters Pass Vol. 2. vorbehalten.

Bis wann werden die Charaktere erscheinen? Nachdem es beim ersten Fighters Pass für fünf Charaktere ein knappes Jahr gedauert hat bis sie alle veröffentlicht wurden, werdet ihr euch dieses Mal länger gedulden müssen. Die sechs Kämpfer sollen bis spätestens 31.12.2021 erscheinen. Dabei handelt es sich zwar um einen Platzhalter, aber auch beim ersten Pass, der bis Ende Februar die DLCs versprochen hatte, wurde der Termin relativ knapp eingehalten.

Wer könnte es sein? An diesem Punkt sind wieder alle Charaktere möglich. Bisher wurde keiner der sechs Kämpfer von Game Director Masahiro Sakurai angedeutet, jedoch sagt er, dass bereits feststehen würde, wer es sein wird. Deshalb sagt er auch, dass es nichts bringen wird, ihn mit Wünschen auf seinem Twitter-Account zu bombardieren.

So sieht der neue Charakter Byleth in Aktion aus:

