Dicker Smash Bros. Ultimate-Stream & Update 6.00 angekündigt

Bald gibt es wieder eine geballte Ladung an Super Smash Bros. Ultimate-Infos. Wie Nintendo bekannt gegeben hat, wird am Mittwoch, dem 6. November ein 45-minütiger Livestream ausgestrahlt. Dort sollen wir mehr über Terry Bogard erfahren, den nächsten DLC-Kämpfer von Smash Bros. Ultimate.

Wann genau geht's los? Am Mittwoch, dem 6. November um 14 Uhr, geht der Stream an den Start. Masahiro Sakurai höchstpersönlich wird die Moderation übernehmen, und Terry im Detail vorstellen.

Join Super #SmashBrosUltimate Director Masahiro Sakurai on 11/6 at 5am PT for a roughly 45-minute video livestream featuring an in-depth look at upcoming DLC Fighter, Terry Bogard from the FATAL FURY series! pic.twitter.com/MPKUp0lkJs — Nintendo Versus (@NintendoVS) November 5, 2019

Wird Terry Bogard auch gleich veröffentlicht? Gut möglich, sogar sehr wahrscheinlich. Aber einen tatsächlichen Releasetermin zu Terry gibt es aktuell noch nicht. Es wäre aber seltsam, wenn wir eine derart lange Präsentation seines Kampfstils und seiner Fertigkeiten bekommen würden, ohne dass dann auch der Launch folgt.

Was können wir noch erwarten? Da Terry der vierte von insgesamt fünf DLC-Kämpfern im ersten Fighters Pass ist, könnte ein Livestream in dieser Länge auch den Platz für den ersten Teaser des vorerst letzten Kämpfers beinhalten. Die Gerüchteküche brodelt so oder so.

Schon im September wurde bekannt gegeben, dass Super Smash Bros. Ultimate auch über die fünf bestätigten DLC-Kämpfer hinaus mit weiteren Charakteren versorgt wird. Vielleicht erfahren wir dann ja auch, welche Pläne Nintendo hier im Kopf hat.

Neben dem Livestream steht Super Smash Bros.-Spielern auch ein neues Update bevor. Mit der Version 6.00 stehen unter anderem auch wieder Balancing-Änderungen an, was wiederum heißt, dass gespeicherte Wiederholungen aus früheren Versionen nicht mehr kompatibel sind.

A new Ver. 6.0 of Super #SmashBrosUltimate will arrive soon! This update will include fighter adjustments, meaning replay data from previous versions will be incompatible. Convert your replays by going to Vault -> Replays -> Replay Data -> Convert to Video, before updating. — Nintendo Versus (@NintendoVS) November 5, 2019

Wie hat sich Super Smash Bros. Ultimate seit dem Launch verändert?