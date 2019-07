Smash Bros. Ultimate - Update 4.0 ist da & macht das Spiel einfacher

Super Smash Bros. Ultimate hat einen neuen Patch bekommen. Update 4.0 bringt ein paar Änderungen und Neuerungen mit sich. Die genauen Details unter anderem zu den Anpassungen am Balancing könnt ihr den Patch Notes entnehmen.

Die wichtigsten Änderungen von Patch 4.0

Leichterer Abenteuermodus: Allen voran gibt es im Abenteuermodus eine neue, vierte Schwierigkeitsstufe namens "sehr leicht". Diese richtet sich an Anfänger und lässt diese den Modus einfacher bewältigen.

Videos bearbeiten: Außerdem stellt euch Nintendo mehr Optionen zum Bearbeiten der Videos zur Verfügung. So könnt ihr nun Screenshots einfügen, die dann beim Abspielen von mehreren Videos in der Wartezeit angezeigt werden.

Sagt den Gewinner voraus: Für die Fanloge gibt es eine neue Funktion, mit der ihr den Gewinner eines Kampfes voraussagen könnt. Die Zuschauer können die dann gewonnenen Punkte für den richtigen Tipp gegen Geister oder andere Items eintauschen. Bei einem falschen Tipp bleiben die Punkte zudem erhalten und gehen nicht verloren.

Neuer Modus: Es gibt nun die Möglichkeit, Online-Turniere zu veranstalten. Nintendo plant zukünftig, eigene spezielle Turniere auszurichten.

Außerdem gibt es nun ein Zeitlimit für die Ultra-Leiste. Der Ultra-Smash muss nun innerhalb von 20 Sekunden eingesetzt werden.

Die Änderungen an den Kämpfern und der Balance findet ihr hier auf Englisch.

Offline

Very Easy difficulty has been added to Adventure mode.

Snapshots can be added to the timeline in Edit Video. Only snapshots taken via the pause menu can be used; screenshots taken using the Capture Button cannot be used. In addition, snapshots taken from custom stages cannot be used.

Steel, grass, sponge, paper, and yarn terrains have been adjusted in Stage Builder. After this update, stages created in versions 3.1.0 and older may behave differently. In addition, the way thumbnails are displayed has been adjusted.

The following spirits will appear in the Shop on the Vault menu:

Slime

Dracky

Great Sabrecub

Golem

Liquid Metal Slime

Cetacea

Hero's Comrades

Online

Online Tourney mode has been added. While a tourney is open, please check rules and more within Online Tourney.

A Support function to predict the winner of a Spectate battle and earn points has been added. The points can be exchanged for in-game items and gold.

Videos can now be played repeatedly in Shared Content. In addition, a Yeah! will be added automatically whenever you save posted content.

General

The following downloadable content will be usable after purchase:

Hero Challenger Pack

Erdrick's Helmet + Armour

Martial Artist Wig + Gi

Veronica's Hat + Outfit

Slime Hat

You cannot make videos of replays that contain DLC you have not purchased (fighters, stages, music, Mii Fighter costumes, etc.).

Once the FS Meter is fully charged, the Final Smash must be used within 20 seconds or the FS Meter will reset. Note: This change will not affect Spirits mode.

Several issues have been fixed to improve gameplay experience.