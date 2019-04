Sniper Elite V2 Remastered - Ab Mai wird schöner geschossen

Die Remastered-Version des Action-Spiels Sniper Elite V2 wird im Mai erscheinen. Das hat Entwickler Rebellion offiziell bekannt gegeben. Der genaue Release-Termin ist der 14. Mai 2019, das Spiel erscheint sowohl für PS4, Xbox One und Nintendo Switch, als auch für den PC.

Das ist neu: Sniper Elite V2 Remastered enthält viele "übliche" Überarbeitungen einer Remastered-Auflage, darunter etwa 4K- und HDR-Unterstützung (auf den entsprechenden Systemen), mehr Details in den Levels, sowie verbesserte Charaktermodelle, Fahrzeuge und Effekte. Unten könnt ihr euch ein Vergleichs-Video anschauen.

Mehr drin

Dazu kommen auch einige inhaltliche Neuerungen:

Photo-Modus

Sieben neue spielbare Charaktere aus der Zombie Army-Trilogie

Ausgebauter Multiplayer für bis zu 16 Spieler (8 auf der Switch)

sowie natürlich sämtliche jemals erschienenen DLC-Inhalte für das Spiel.

Was ist Sniper Elite V2?

Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei Sniper Elite V2 um ein Scharfschützenspiel. In der Rolle des amerikanischen Snipers Karl Fairburne seid ihr gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland unterwegs, um in mehreren Missionen wichtige Ziele der Deutschen auszuschalten. Viele davon sind in das geheime Raketenprogramm V2 involviert (daher auch der Titel).

Stealth ist Trumpf: Das Spiel setzt dabei natürlich hauptsächlich auf den Fernkampf und unentdecktes Vorgehen, an manchen Stellen solltet ihr zum Beispiel eure Schüsse durch laute Geräusche wie Bombeneinschläge überdecken lassen.

Sniper Elite V2 erschien ursprünglich im Jahr 2012 für die PS3, Xbox 360 und den PC.