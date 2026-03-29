Witch Hat Atelier: Wann erscheint Episode 1? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und Synchro

In der Welt von Witch Hat Atelier kann jeder Zaubern lernen – aber das sollte eigentlich ein gut gehütetes Geheimnis bleiben. (© Kamome Shirahama, Kodansha / Bug Films)

Vier Jahre nach der Ankündigung der Anime-Adaption ist es endlich so weit: Der Release des Witch Hat Atelier-Animes steht an. Wann und wo die erste Episode und die darauffolgenden Folgen der womöglich ersten Anime-Staffel des beliebten Mangas erscheinen, findet ihr in den nächsten Abschnitten.

Starttermin und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1 von Witch Hat Atelier?

Release: 06. April 2026

06. April 2026 Uhrzeit: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Streamingdienst: Crunchyroll und Netflix

Crunchyroll und Netflix Synchronisation: Japanische Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

2:01 Witch Hat Atelier stellt im neuen Trailer die Hauptfiguren vor und welche Gefahren auf sie lauern

Autoplay

Worum geht es in Witch Hat Atelier

In Witch Hat Atelier, im Deutschen auch bekannt als Atelier of Witch Hat, dreht sich alles um das sonderbare Mädchen Coco. Denn obwohl Coco ohne magische Kräfte geboren wurde und nicht zaubern kann, ist sie von Magie und der Welt der Hexer und Hexen begeistert.

Dabei trifft sie eines Tages auf den Hexer Qiffrey und beobachtet ihn im Geheimen beim Zaubern. Dadurch lernt sie das Geheimnis hinter der Magie kennen: Jeder kann zaubern, solange man die Hexer-Runen kennt und magische Tinte nutzt.

Bei einem Versuch, die Hexer beim Zaubern mit Tinte und Papier nachzuahmen, verwandelt sie durch ein Versehen ihre Mutter sowie ihr komplettes Zuhause zu Stein. Es stellt sich heraus, dass der Zauber, den Coco aus einem Buch nachgezeichnet hatte, womöglich zu den sogenannten Krempenhüten gehört – einer bösartigen Gruppe aus Hexer*innen, die gegen die Gesetze der Magie verstoßen.

Um einen Weg zu finden, ihre Mutter zurückzuverwandeln und den Zauber umzukehren, wird sie von Qiffrey als Hexen-Schülerin aufgenommen und ausgebildet. Von da an studiert Coco die Lehren der Magie, in der Hoffnung, einen Zauber zu finden, der ihre Mutter retten kann.

Scheinbar haben es die Krempenhüte auch auf Coco abgesehen und bringen sie und ihre Freund*innen immer wieder mit ihren verbotenen Zaubern und gefährlichen Prüfungen in Lebensgefahr.

Weshalb der Manga von Witch Hat Atelier so beliebt ist

Bei Witch Hat Atelier handelt es sich um einen Fantasy-Manga von der japanischen Autorin und Illustratorin Kamome Shirahama, die in der Vergangenheit beispielsweise für die Charakter-Designs von Star Wars: Visions und zahlreichen Illustrationen und Covers für Marvel und DC Comics verantwortlich war.

Abseits der furchterregenden Darstellung von Magie und den liebevollen Charakter-Designs zählt Witch Hat Atelier in der Community auch zu den schönsten Mangas, die es aktuell gibt – und das liegt nicht nur am Zeichenstil, sondern eher daran, wie die einzelnen Paneele im Manga gezeichnet sind.

Kamome Shirahama schafft es mit ihrer einzigartigen und kreativen Art, die Manga-Paneele in Witch Hat Atelier durch detailreiche Zeichnungen oder Aktionen der Figuren nahtlos ineinander übergehen zu lassen – etwas, das von Fans sehr geschätzt und immer wieder hochgelobt wird.

Freut ihr euch auf die Anime-Adaption von Witch Hat Atelier und welche zukünftige Adaption wünscht ihr euch?