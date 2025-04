Solo Leveling Season 2: Anime streicht eine wichtige Szene aus der Vorlage, um euch das Finale nicht zu spoilern

Eine Szene rund um Goto Ryuji wurde in Solo Leveling gar nicht erst gezeigt - wohl aus gutem Grund. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Die 13 Episoden von Solo Leveling Staffel 2 liegen hinter uns. Neben der Vorfreude auf Season 3 des Hit-Animes werden auch die Folgen weiter genaustens seziert.

Dabei werden auch einige Unterschiede zur koreanischen Webtoon-Vorlage von Solo Leveling deutlich und Theorien aufgestellt, was hinter dieser Entscheidung steckt. Eine dieser Differenzen steckt in Folge 22: "We Need a Hero" hat eine kleine, aber feine Szene ersatzlos gestrichen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text findet ihr den Inhalt von Solo Leveling Episode 22 sowie Teile aus dem Staffelfinale. Falls ihr noch nicht auf aktuellem Stand seid, holt die Folgen am besten nach, bevor ihr weiterlest.

1:28 Auf diesen Anime haben viele Fans gewartet und er könnte sogar Solo Leveling Konkurrenz machen

Solo Leveling: Beim Kampf zwischen Jin-Woo und Goto fehlt ein wichtiges Detail

In der 22. Folge von Solo Leveling bereiten sich die S-Rank-Hunter aus Korea und Japan auf den anstehenden Kampf auf Jeju Island vor – dem Ort, an dem sich monströse Ameisen wiederum vorbereiten, die asiatischen Halbinseln anzugreifen.

Für diese Vorbereitung greifen die Hunter auf ein altbewährtes Mittel zurück: Sparringkämpfe sollen die Kräfte der jeweiligen Teilnehmer messen. Der für Solo-Leveling-Fans wohl wichtigste Kampf in dieser Folge dürfte das Duell zwischen Jin-Woo und Goto Ryuji sein, dem stärksten Hunter Japans.

In den Anfangsminuten des Kampfes sieht es so aus, als ob Jin-Woo leichtes Spiel hat, weil dieser Angriffe mühelos ausweicht. Für Goto ist das inakzeptabel, sodass sich Japans Top-Hunter entscheidet, volle Pulle zu gehen und den "Emporkömmling" mit seiner ganzen entfesselten Kraft zu attackieren.

Bevor es aber zum Aufeinanderprallen der beiden höchstgeladenen Schläge kommt, greift einige der S-Hunter ein, die zum Zuschauen geblieben sind und trennen die beiden Streithähne wieder, die nach einer kurzen Diskussion wieder weiter ihrer Wege gehen – oder?

Denn der Webtoon zeigt ein weiteres Bild von Goto, das euch der Anime quasi verheimlicht: Dem japanischen Hunter treibt der Angstschweiß auf der Stirn. In einem späteren Webtoon-Kapitel denkt Goto über den Ausgang des Kampfes weiter nach und meint, dass er einfach nur "den Tod vor Augen gesehen hat".

Und genau deshalb soll sich Studio A-1 Pictures auch dazu entschieden haben, diese Szenen nicht zu zeigen – denn Goto stirbt schon zu Beginn des Jeju-Island-Arcs recht früh durch einen Hinterhalt.

Die gängige Theorie lautet, dass das Animationsstudio die "Illusion der gleichen Stärke" zwischen Goto und Jin-Woo aufrechtzuerhalten, um sowohl sein bevorstehendes Ende nicht zu spoilern als auch für einen größeren Schockmoment zu sorgen.

Ist A-1 Studios dieser Kniff auch gelungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!