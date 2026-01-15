Solo Leveling-Sequel legt eine abrupte Pause ein und muss sogar den Zeichner wechseln - das ist der Grund

In Solo Leveling: Ragnarok ist nicht Jin-woo der Protagonist. (© Daul, JIN / REDICE Studio)

Fans und Leser*innen des Sequels zu Solo Leveling namens “Solo Leveling: Ragnarok” müssen sich nun auf eine unbestimmte Pause einstellen. Der bisherige Illustrator der Sequel-Reihe tritt nämlich zurück – nicht freiwillig und nicht durch einen Skandal, sondern einen ganz anderen Grund: ein südkoreanisches Gesetz.

Illustrator JIN tritt von Solo Leveling: Ragnarok zurück zurücktreten

Nach dem Release des Staffel-Finales und Kapitels 68 verabschiedet sich der Webcomic des Solo Leveling-Nachfolgers in eine Pause. Der Grund liegt am Zeichner des Projekts, der unter seinem Online-Alias JIN bekannt ist.

JIN muss nämlich von seiner Position als Illustrator von Solo Leveling: Ragnarok abtreten, da er sich auf sein Militärtraining konzentrieren muss und dadurch keine Zeit für den Webcomic haben wird.

Als Abschied veröffentlichte der beliebte Künstler einen langen Online-Brief an alle Leser*innen und Fans der Reihe, die von Usern auf Reddit gepostet wurde. Wir haben für euch die wichtigsten Passagen des Briefs übersetzt:

"Ab heute ist meine Arbeit an diesem Titel abgeschlossen und ich werde mich für eine Weile von meiner Position zurückziehen. Aufgrund persönlicher Umstände – den Wehrdienst – werde ich vorübergehend abwesend sein. [...] Ich möchte auch dem/der Künstler*in, der/die Serie fortsetzen wird – einem/einer Schüler*in des Zeichners Jang Sung-rak (DUBU) – Ich möchte auch meinem Nachfolger, der die Serie fortsetzen wird – meine herzliche Unterstützung aussprechen. Angesichts der Bedeutung und der Erwartungen, die mit einem Werk wie Solo Leveling verbunden sind, wird es keine leichte Aufgabe sein. Aber ich bin überzeugt, dass er oder sie diese Welt mit seinen/ihren ganz eigenen Farben noch weiter ausbauen wird. Ich hoffe, dass auch die Leser der Serie mit warmherzigen und wohlwollenden Augen erhalten bleiben.”

In Südkorea ist es gesetzlich veranlasst, dass alle Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren den Wehrdienst antreten müssen und ausgebildet werden. Die Ausbildung im Militärdienst kann dabei bis zu 21 Monate dauern.

Als Ausnahmeregel hat Südkorea nur für die koreanische K-pop-Boyband BTS das Gesetz auf 30 Jahre angehoben.

Illustrator JIN ist also womöglich zwischen 18 und 28 Jahre alt und wurde dadurch in den Wehrdienst gerufen, weshalb er seine Position als Zeichner des Solo Leveling-Sequels vorerst aufgeben musste.

Nachfolger JINs scheint bereits festgelegt zu sein

Obwohl Solo Leveling: Ragnarok sich nun in einer unbestimmten langen Pause befindet, ist aus dem Brief von JIN deutlich zu entnehmen, dass bereits ein Nachfolger gefunden wurde. Bei dem neuen Künstler oder bei der neuen Künstlerin handelt es sich hierbei um einen weiteren Schüler oder Schülerin des verstorbenen Künstlers Jang Sung-rak (DUBU), der auch die Original-Reihe gezeichnet hat.

Um wen es sich genau handelt und wann der Webcomic wieder aus der Pause zurückkommen wird, ist noch unklar. Aber eines ist sicher: Solo Leveling: Ragnarok ist noch lange nicht vorbei.

