Solo Leveling: Wichtige Neuigkeiten zur Live-Action Serie - Dreharbeiten starten bald und es kommen weniger Folgen, als ihr vielleicht denkt

Solo Leveling Ragnarok (Bild: © Daul, Jin / Redice Studio)

Solo Leveling-Fans können sich dieser Tage wirklich freuen: Die Serie kommt nicht nur gut an, sondern geht auch weiter. Aber es soll auch noch diverse andere Projekte wie ein Videospiel und eine Live Action-Serie geben. Zu Letzterer wurde jetzt über eine normalerweise ziemlich verlässliche Quelle bekannt, dass die Dreharbeiten schon überraschend bald beginnen und die erste Staffel wohl recht kurz wird.

Solo Leveling Live Action-Adaption: Start der Dreharbeiten, Episoden, Besetzung

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist – so oder so ähnlich dürften die Verantwortlichen hinter der Solo Leveling-Marke denken. Immerhin befinden sich der Original-Webtoon und die Adaption aktuell auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Beliebtheit. Solo Leveling soll laut Crunchyroll die "meistgeschaute Anime-Serie" der Streaming-Plattform sein. Und das will was heißen, immerhin gibt es dort auch noch One Piece, Naruto, Attack on Titan oder Demon Slayer.

Solo Leveling ist also ein echtes Phänomen und dementsprechend muss die Kuh gemolken werden. Solange die Qualität stimmt, dürfte es Fans kaum stören. Netflix arbeitet jedenfalls an einer Verfilmung des Stoffs mit echten Schauspieler*innen. Das hat schon bei One Piece gut geklappt, dementsprechend freut sich die Community.

Laut einer anonymen Quelle, die von What's on Netflix als äußerst glaubwürdig eingestuft wird, sollen die Dreharbeiten der Live Action-Version von Solo Leveling bereits im April 2026 starten. Es dauert also gar nicht mehr so lange, bis die erste Staffel im Kasten ist. Das heißt, dass wir wohl auch auf die Veröffentlichung nicht länger als bis 2027 oder Anfang 2028 warten müssen, wenn alles gut geht.

Wir wissen außerdem wahrscheinlich schon, dass uns insgesamt erst einmal nur sieben Episoden erwarten. Wie lang die Folgen jeweils ausfallen, steht noch nicht fest, wir hoffen angesichts der geringen Anzahl der Episoden aber natürlich auf eine Länge von einer Stunde oder sogar mehr. Offiziell bestätigt ist aber leider noch nichts davon, weder die Anzahl noch die Länge der Folgen.

Mit sieben Episoden fällt die erste Staffel dann womöglich deutlich kürzer aus, als ihr vielleicht gehofft hattet. Immerhin kommt die Anime-Serie auf sehr viel mehr Folgen pro Staffel. Aber keine Bange: Offiziell wurde diese Solo Leveling-Verfilmung als K-Drama angekündigt und die haben oft eine Episoden-Länge von einer bis anderthalb Stunden.

Wer spielt wen? Fest steht, dass Byeon Woo Seok die Hauptrolle des Sung Jin-woo spielt. Das wurde bereits offiziell angekündigt. Cha Hae In könnte durch die Schauspielerin Han So Hee verkörpert werden, aber sicher wissen wir das noch nicht. Yoo Jin Ho wird womöglich von Kang You Seok gespielt, aber auch das steht noch nicht offiziell fest. Spannend dürfte natürlich noch werden, wer in die Rollen von Sung Jin-ah oder Go Gun-hee schlüpft.

Netflix hat außerdem versprochen, dass die visuellen Effekte in der Solo Leveling-Serie auf einem besonders hohen Niveau rangieren sollen. Wir dürfen also gespannt sein, wie gut das Ganze auch als Live Action-Version mit echten Schauspieler*innen funktioniert. Es bleibt natürlich auch abzuwarten, wie nah sich das Projekt an der Vorlage orientiert.

Last, but not least kommen auch noch ein Solo Leveling-Spiel namens Solo Leveling: Karma und ein neuer Solo Leveling-Film. Wann genau beides erscheint, steht noch nicht fest, bisher hieß es aber immer, dass Solo Leveling: Karma irgendwann im Jahr 2026 veröffentlicht werden soll.

Worauf freut ihr euch am meisten und was haltet ihr von den bisherigen Infos, die es zur Live Action-Adaption gibt?