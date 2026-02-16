Sony verkauft neues God of War als Koop-Spiel und hat nicht nur mich komplett in die Irre geführt

Den Gesichtsausdruck von Kratos hatten am Wochenende auch viele Käufer von Sons of Sparta.

Da erscheint am vergangenen Freitag mehr oder weniger aus dem Nichts ein neues God of War, das sich ins Metroidvania-Genre vorwagt und für meinen Geschmack dabei sehr viel richtig macht – und trotzdem hagelt es im Netz negative Meldungen.

Die Kritik hat allerdings nichts mit der Qualität des Spiels zu tun, sondern damit, dass sich aktuell viele Käufer*innen von Sons of Sparta reichlich veräppelt vorkommen. Überaus verständlich: Das neue God of War wird nämlich im PS Store irreführend beworben.

Dennis Müller Als großer God of War-Fan ist Dennis zum Release von Sons of Sparta direkt ins Spiel gesprungen und hat bislang sehr viel Spaß mit dem jungen Kratos und seinem Bruder Deimos. Hier geht's zu seinem ausführlichen Ersteindruck!

Das neue God of War ist kein Koop-Spiel!?

Im Grunde ist beim neuen God of War doch alles glasklar. Es geht im neuen PS5-Exclusive um zwei Brüder, die auch zusammen auf dem Cover von Sons of Sparta abgebildet werden und wer in den deutschen PS Store schaut, findet hier die eindeutige Beschreibung "für 1-2 Spieler".

Sons of Sparta ist demnach ein Koop-Spiel, bei dem ein Spieler Kratos und eine andere Spielerin seinen Bruder Deimos übernimmt. Logo!

Ja, nun… nicht so ganz!

1:46 God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben

Autoplay

In Wahrheit hat Sons of Sparta so viel mit einem klassischen Koop-Spiel gemein, wie Kratos mit einer Langhaarfrisur.



Wie mittlerweile auch Mitentwickler Sony Santa Monica auf X bestätigt hat, wird nach Abschluss der Story lediglich ein fordernder Challenge-Modus freigeschaltet, der zu zweit spielbar ist. Die Geschichte im Koop durchzuspielen, ist dagegen nicht möglich.

Der Vorwurf: “irreführende Werbung”

Übers Wochenende machte sich im Internet rund um Sons of Sparta zuallererst große Verwirrung breit. Selbst ich bin nach geschriebenem GamePro-Ersteindruck und auf Nachfrage aus der GP-Community noch mehrmals ins Hauptmenü, um zu schauen, ob ich den Koop-Modus nicht doch noch in den Einstellungen finde.

Mehr zum Thema Sons of Sparta hat einen Koop-Modus – aber den müsst ihr erst freischalten von Kevin Itzinger

Nach Veröffentlichung des Statements und als klar wurde, dass auch kein geheimes Tastenkürzel zur Freischaltung des Koop-Modus nötig ist, schlug die Stimmung jedoch recht schnell ins Negative um.

Wer sich Sons of Sparta vor allem aufgrund der vermeintlichen Multiplayer-Komponente geholt hatte, fühlte sich schlichtweg von Sony veräppelt. So schreibt beispielsweise ein X-User:

"In jeder Hinsicht sieht dieses Spiel wie ein kooperativer Sidesroller aus. Die Beschreibung im Store, die Werbung für das Spiel, die Angabe "2 Spieler" [in der Produktbeschreibung im US-amerikanischen PS Store]. Ich dachte, ich könnte die Geschichte gemeinsam mit meinem Partner erleben, indem wir zusammen spielen. Ich fühle mich betrogen. PlayStation, ich möchte mein Geld zurück.

Das kannst du halt im Jahr 2026 nicht bringen

Zwar will Sons of Sparta nicht nur mit seinem Artstyle, sondern auch spielerisch das Gefühl eines Retro-Metroidvanias erwecken und an frühere Zeiten erinnern. An jene Tage, in denen wir beispielsweise in Resident Evil 4 nach Abschluss der Story die Nebenhandlung Seperate Ways freigespielt und als Belohnung einige Abschnitte mit Ada Wong zocken durften.

Doch wenn du heutzutage einen solchen Weg gehst, dann muss spätestens aus der Beschreibung im PS Store eindeutig hervorgehen, dass hier kein Koop-Spiel verkauft wird. Erst recht bei einem Spiel, das als Shadowdrop erscheint und Spieler*innen vor dem Kauf noch nicht einmal die Möglichkeit hatten, sich einen entsprechenden Test durchzulesen.

Ich bin daher sehr gespannt, ob Sony hier zeitnah reagiert und zumindest die Beschreibung im PS Store entsprechend anpasst. Denn das wäre das Mindeste!

Wie habt ihr den Release von Sons of Sparta erlebt und dachtet ihr zunächst auch, dass das neue God of War im Koop-Modus spielbar ist?