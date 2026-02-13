God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben

Im Rahmen der State of Play kündigt Sony zum 20-jährigen Jubiläum an, ein Remake der originalen God of War Trilogie herauszubringen. Da das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt, gibt's aber bis auf einen schnieken Schriftzug noch nicht viel zu sehen. Stattdessen erfolgt einfach mal ein Shadowdrop zu God of War Sons of Sparta.

In dem 2D Action-Plattformer spielt ihr den jungen Kratos, der mit seinem Bruder Deimos trainiert. Dabei kämpft ihr mit Speer und Schild und mächtigen Gaben des Olymps. Sons of Sparta kann ab sofort auf der PlayStaion 5 erworben und gespielt werden.