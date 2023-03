Sons of the Forest: Diese 5 Basis-Bauten sind richtig beeindruckend

In Sons of the Forest lässt sich so einiges errichten.

In Sons of the Forest müsst ihr möglichst schnell eine Basis errichten. Die schützt euch im Idealfall nicht nur vor Wind und Wetter, sondern auch vor den fiesen Mutanten. Aber während manche eine rudimentäre Behausung zusammen zimmern, errichten andere regelrechte Kunstwerke. Hier seht ihr einige ganz besonders coole Bauwerke.

Sons of the Forest: Basisbau animiert Spieler*innen zu Höchstleistungen

Sons of the Forest-Fans können auf eine Vielzahl an Möglichkeiten zurückgreifen, um sich ein gemütliches Zuhause zu bauen. In erster Linie müsst ihr allerdings auf die gute alte Holzbauweise setzen. Aber damit lassen sich erstaunliche Projekte realisieren.

Wie zum Beispiel diese wirklich coole Berghütte hier von Redditor Introverse. Ihr könnt sie euch im Video sowohl bei Tag als auch nachts ansehen:

Ebenfalls nicht von schlechten Eltern ist dieses kuschelige Häuschen in A-Form von YouSmellLikeKelp. Insbesondere für einen ersten Versuch kann sich das wirklich sehen lassen:

Klickt hier für mehr Bilder von diesem Sons of the Forest-Bauwerk. (Bild: reddit.com/user/YouSmellLikeKelp//)

Inspiriert von der Hütte in Alan Wake hat Redditor dadding hier ein Haus auf Stelzen zusammengezimmert, das seinesgleichen sucht. Klickt auf das Bild für die Reddit-Galerie mit mehr davon:

60 Sons of the Forest-Tage wurde an dieser Basis gearbeitet.

Noch nicht fertig, aber extrem wehrhaft kommt dieses Bauwerk daher. Die vielen Stachel-Stöcker dürften wirklich gut dabei helfen, Eindringlinge vom Hals zu halten:

Hier hat jemand eine richtige Kirche in Sons of the Forest gebaut. Vielleicht etwas morbide für ein normales Gotteshaus, aber genau richtig für dieses Spiel:

Klingt komisch, ist aber so: Eine Kirche in Sons of the Forest (es gibt auch noch ein Bild von innen! (Bild: eddit.com/user/Cpt_Caboose/)).

Aber da geht noch mehr: Sons of the Forest ist gerade erst in den Early Access gestartet. Bis zum regulären Release dauert es noch. Daher dürften auch noch einige zusätzliche Bau-Möglichkeiten, Materialien, Möbel, andere Einrichtungsgegenstände und vieles mehr hinzu kommen.

Zumindest gehen wir schwer davon aus. Wenn wir uns an anderen Titeln wie zum Beispiel Valheim orientieren, dürfte da sogar eine ganze Menge nachgereicht werden. Momentan lässt das Bau-System von Sons of the Forest auch noch einige Wünsche offen, vor allem auf schwierigem Terrain.

Was sind die coolsten Bauwerke in Sons of the Forest, die ihr bisher gesehen habt?