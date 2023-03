Sons of the Forest: Fernglas finden - Fundort auf der Map

So bekommt ihr das Fernglas in Sons of the Forest.

Im ersten großen Update von Sons of the Forest stecken nicht nur jede Menge kleiner Fixes, sondern auch neue Inhalte. Mit dabei sind zwei neue Werkzeuge, die sich für euer Überleben als überaus nützlich erweisen dürften: Der Hängegleiter und das Fernglas. Wo ihr das Fernglas finden könnt, zeigen wir euch hier.

Sons of the Forest: Fundort des Fernglases

Das Fernglas könnt ihr theoretisch bereits sehr früh im Spiel erhalten, ihr benötigt dafür keine anderen Werkzeuge. Es befindet sich ganz im Nord-Westen der Karte. Ist euer Helikopter also zu Beginn des Spiels am nördlichen Strand gecrasht, müsst ihr nur an der Küste entlang gen Westen laufen.

Hier seht ihr den Fundort auf der Karte:

Das Fernglas findet ihr in einem roten Kajak bei einigen Felsen. Hier findet ihr übrigens auch eines der Kleidungsstücke für eure mögliche Begleiterin Virginia: Das Camo-Outfit. Die restlichen Klamotten für Virginia und ihre Fundorte gibt's übrigens hier.

Wozu ist das Fernglas gut? Ihr benötigt das Fernglas nicht zwingend, um im Spiel voranzukommen. Es ist eher ein Hilfsmittel, um wichtige Gegenstände oder Feinde aus der Ferne erspähen zu können. Da Gegner euch mit dem neuesten Update aber auch im Schlaf überraschen können, dürfte es sich als nützliches Helferlein erweisen, wenn ihr nachts unterwegs seid.

Hier gibt es auch ein Video dazu, wo ihr das Fernglas findet:

Das erste große Update zu Sons of the Forest hat aber noch weitere Neuerungen im Gepäck, darunter einen Gleiter, mit dem ihr über die Map fliegen könnt. Auch zwei besonders nervige Bugs wurden behoben: So könnt ihr mit der Fischreuse jetzt endlich ordentlich Fische fangen und müsst keine Angst mehr davor haben, dass Kelvin eure Bäumhäuser abholzt. Er fällt nun nämlich keine Bäume mehr, in denen sich gebaute Strukturen befinden.

