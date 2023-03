Sons of the Forest: Gleiter bekommen - Fundort und wie ihr damit fliegt

Wir zeigen euch, wo ihr den Hängegleiter findet.

Sons of the Forest hat sein erstes großes Update spendiert bekommen. Darin stecken nicht nur haufenweise Bug-Fixes und Quality-of-Life-Verbesserungen, sondern vor allem auch neue Inhalte. Der mit Abstand coolste davon dürfte wohl der neue Hängegleiter sein, der es euch erlaubt, über die gesamte Insel zu fliegen. Wo ihr ihn findet und wie ihr ihn benutzt, zeigen wir euch hier.

Das ist der Fundort des Hängegleiters auf der Map

Der Gleiter ist zum Glück nicht allzu schwer zu finden, ihr müsst lediglich ein wenig klettern. Ein guter Orientierungspunkt als Ausgang ist die Höhle, in der ihr die Schaufel findet. Wendet euch hier vom Eingang ab und folgt dem kleinen Bach, bis er sich mit dem Fluss verbindet. Folgt ihm weiter bergaufwärts.

Sobald ihr in den verschneiten Gebieten angekommen seid, haltet euch rechts am Klippenrand. Hier stoßt ihr dann auf ein verlassenes Lager mit zwei orangenen Zelten. Den Hängegleiter findet ihr direkt dahinter am äußersten Punkt der Klippe.

Hier könnt ihr euch den Fundort auf der Karte anschauen:

Ihr könnt den Hängegleiter leider nicht im Inventar verstauen, sondern müsst ihn in den Händen tragen, wenn ihr ihn nicht benutzt. Entsprechend solltet ihr auch aufpassen, dass ihr ihn nicht verliert, etwa wenn ihr sterbt. Wenn ihr den Gleiter doch einmal irgendwo zurücklassen müsst, markiert euch die Stelle am besten mit einem GPS-Tracker.

Hier könnt ihr euch den Weg zum Gleiter auch nochmal im Video anschauen:

So benutzt ihr den Hängegleiter, um zu fliegen

Um den Hängegleiter zu benutzen, müsst ihr euch auf einem erhöhten Vorsprung befinden. Greift den Gleiter dann einfach mit der E-Taste und haltet den Sprungknopf für etwa eine Sekunde gedrückt, während ihr von der Klippe springt - et voilà, schon könnt ihr über die gesamte Map von Sons of the Forest fliegen.

Mit den Pfeiltasten könnt ihr eure Flugrichtung bestimmen, zieht ihr den Gleiter nach oben, steigt ihr auf. Zieht ihr ihn stattdessen nach unten, gewinnt ihr an Geschwindigkeit, geht aber auch in den Sturzflug. Passt also unbedingt auf, dass ihr nicht direkt in die Bäume crasht. Wollt ihr außerdem den GPS-Tracker beim Fliegen benutzen, müsst ihr ihn bereits vorab ausgrüstet haben.