Sons of the Forest-Update kommt heute: Alle Infos zu Startzeit, Inhalten und mehr

Sons of the Forest bekommt heute, am Abend des 9. März, sein erstes großes Update. Zwar hat das Spiel bereits einige kleinere Hotfixes bekommen, die haben aber hauptsächlich bekannte Probleme im Spiel behoben und kurz nach Release Hotkeys zum Spiel hinzugefügt.

Im heutigen Update soll dabei einiges mehr stecken. Zwar sind die genauen Inhalte des Patches aktuell noch nicht bekannt, aber zumindest haben die Entwickler*innen bereits angekündigt, welchen Bereichen des Spiels sie sich in Zukunft widmen wollen. Alles bereits bekannten Infos zum großen Update fassen wir euch hier zusammen.

Alles zum Release des Sons of the Forest-Patches

Datum : 9. März 2023

: 9. März 2023 Uhrzeit : um 18:00 Uhr deutscher Zeit

: um 18:00 Uhr deutscher Zeit Patch-Größe: noch unbekannt

Die Entwickler*innen haben noch nicht bekanntgegeben, was genau im neuen Patch stecken wird. Allerdings hatten sie bereits vor einigen Tagen in einem Video-Q&A Frage und Antwort zu geplanten Inhalten des Spiels gestanden. Demnach sind folgende Inhalte für Sons of the Forest bereits für die Zukunft geplant:

Verbesserungen für Kelvin : Eure KI-Begleiter*innen sollen in Zukunft noch nützlicher werden. Kelvin soll dabei neue Aufgaben bekommen und Basen reparieren, Anlagen befestigen und Mauern bauen.

: Eure KI-Begleiter*innen sollen in Zukunft noch nützlicher werden. Kelvin soll dabei neue Aufgaben bekommen und Basen reparieren, Anlagen befestigen und Mauern bauen. Verbesserungen für Virginia : Virginia dagegen soll in Zukunft mutiger werden und euch im Kampf mehr nützen, je mehr Gegner sie bereits besiegt hat.

: Virginia dagegen soll in Zukunft mutiger werden und euch im Kampf mehr nützen, je mehr Gegner sie bereits besiegt hat. Ein neuer Gegner

Verbesserungen der Bau-Mechanik

Neue Gegenstände, Zwischensequenzen und Bereiche

Möglicherweise Schlepp-Schlitten zum Holzsammeln

Mehr zu Sons of the Forest gibt es hier:

Ob die geplanten Inhalte bereits in diesem Patch untergebracht werden, müssen wir aktuell noch abwarten. Genaues wissen wir erst heute Abend ab 18:00 Uhr, wenn das neue Update live geht. Wie immer ergänzen wir dann hier natürlich die offiziellen neuen Inhalte Samt Patch-Notes, sobald sie bekannt sind.

Was wünscht ihr euch für das Sons of the Forest-Update und für die Zukunft?