Sons of the Forest-Update behebt endlich den nervigsten Kelvin-Bug

Kelvin steht uns in Sons of the Forest mit Rat und Tat zur Seite. Okay, eigentlich nur Tat.

Sons of the Forest erobert mit Kelvin direkt die Herzen seiner Spieler*innen. Der Gute neigt allerdings dazu, etwas übereifrig zu Werke zu gehen. Vor allem im Hinblick auf das Holzfällen in Kombination mit unseren Baumhäusern. Aber das neueste Update behebt dieses kleine Problem.

Kelvin haut jetzt keine Baumhäuser mehr zu Klump

Darum geht's: Die Early Access-Version von Sons of the Forest hat ein Update bekommen. Das fixt diverse Bugs und macht Kelvin noch ein bisschen liebenswürdiger. Allerdings verliert er auch etwas von seinem Charme: Er fällt jetzt nämlich keine Baumhäuser mehr.

Das war eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Zumindest wenn wir ihm den Auftrag gegeben hatten, Holz zu fällen. Dann gab es für Kelvin kein Halten mehr und er hat vor allem auch keine Ausnahmen gemacht. Was zu unzähligen sehr witzigen Ereignissen geführt hat:

Was sonst noch alles im Update für Sons of the Forest von gestern steckt, könnt ihr im verlinkten GamePro-Artikel nachlesen. Einige der Highlights umfassen neue Gegenstände wie Hängegleiter und Fernglas, die Möglichkeit, Möbel zu bewegen, Türen mit Stöckern zu verrammeln und noch vieles mehr.

Fans, die schon fleißig gespielt haben, dürften sich vor allem über die neuen Inhalte wie Story-Ereignisse, einen Bosskampf und frisch hinzu gekommene Bau-Elemente freuen.

Vor dem Update gab es Spieler*innen, die Sons of the Forest in unter 8 Minuten durchgespielt haben. An deren Speedrun-Strategien dürfte sich jetzt durch das Update wahrscheinlich auch wieder einiges ändern.

Wann kommt's raus? Das steht noch nicht fest. Der reguläre Release von Sons of the Forest wurde kurz vor dem Launch zu einem Early Access-Start umgemodelt. Das heißt, es dauert wohl noch ein bisschen, bis der Full Release erfolgt. Aber immerhin können wir jetzt schon spielen, wenn auch nur auf dem PC.

Gibt es auch eine Konsolen-Version? Ob Sons of the Forest auch für PS5 und Xbox Series S/X beziehungsweise PS4 und Xbox One (oder gar die Nintendo Switch) kommt, steht aktuell leider ebenfalls noch nicht fest. Die Entwickler*innen von Sons of the Forest stehen dem zwar positiv gegenüber und der Vorgänger The Forest kam auch für PS4, aber offiziell angekündigt wurde noch nichts dergleichen.

Findet ihr es schade, dass Kelvin jetzt vernünftiger wird? Was ist euer Highlight aus dem Update, worauf hofft ihr noch?