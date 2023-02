Sons of the Forest: Katana finden - Fundort einer der besten Nahkampfwaffen im Spiel

In Sons of the Forest gibt es einiges, was euch an den Kragen will. Wenn ihr die lebensfeindliche Insel erkunden wollt, müsst ihr also gut bewaffnet sein. Eine der besten und stylischten Waffen dafür ist wohl unumstritten das Katana, das auch in der Fortsetzung wieder mit dabei ist. Allerdings kommt ihr gar nicht so leicht daran. Wir zeigen euch, wie ihr es findet.

Katana bekommen - das sind die Voraussetzungen

Das Katana befindet sich im Spiel in einem der Bunker, ihr könnt also nicht einfach reinspazieren. Stattdessen braucht ihr eine der Keycards, um durch die Sicherheitstür zu gelangen: Nämlich die blaue Wartungsschlüsselkarte. Die findet ihr im Westen der Karte in einem weiteren Bunker.

Um den Bunker auszugraben, benötigt ihr zuerst einmal die Schaufel. Wie ihr daran kommt, zeigen wir euch in diesem Guide:

Fundort des Katanas

Das Katana selbst ist in einem weiteren Bunker im Südosten der Karte versteckt. Der Bunker befindet sich innerhalb einer Höhle (siehe Karte unten.)

Betretet die Höhle und folgt dem Weg, bis ihr durch ein Loch im Boden springen müsst und anschließend eine Treppe hinab zur Sicherheitstür kommt. Hier benutzt ihr die Keycard.

Innerhalb des Bunkers folgt ihr einfach dem Weg geradeaus und nehmt die Treppen abwärts, um auf das zweite Level zu gelangen. Hier nehmt ihr die erste Tür geradeaus und biegt direkt danach rechts in einen Wohnraum ab.

Achtung, ihr bekommt es im Bunker mit einigen Feinden zu tun, seid also gut vorbereitet!

Hier könnt ihr euch den Weg auch im Video anschauen:

Weiteres wichtiges Loot

Das ist natürlich noch nicht alles an Loot, was ihr in dem Bunker finden könnt. Unter anderem könnt ihr hier die Goldrüstung finden, wenn ihr auf Ebene 2 durch die dritte rechte Tür statt durh die zweite geht.

Und auch die Goldene Maske, mit der ihr euch vor Kannibalen tarnen könnt, findet ihr hier. Dafür müsst ihr dem Weg geradeaus folgen und den Treppen abwärts folgen, bis ihr Ebene 5 erreicht. Folgt hier dem Gang, bis ihr links in einen Raum mit mehrere zugedeckten Leichen kommt und einer von ihnen die Maske mopsen könnt.